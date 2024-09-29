快訊／喊話不想辦引退儀式　戴資穎：因為不想哭成一團

▲羽球天后戴資穎透露自己並不想辦引退儀式。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣羽球天后戴資穎在29日以俐落長髮造型現身粉絲見面會，和數百位死忠球迷相見歡。小戴在被問到退休「倒數計時」問題時，也語出驚人表示，「我其實不想辦引退儀式，因為我不希望大家哭成一團，希望以另一種方式陪伴大家，一起向前邁進。」

戴資穎今日攜手中華電信，舉辦「擁『戴』精彩 繼往開來」粉絲見面會，即便台北上午天候不佳下起大雨，仍有數百位球迷到場爭睹天后風采，甚至有死忠戴粉昨天深夜23時就到場排隊等候入場，徹底展現戴資穎的超高人氣。

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今日粉絲會上，主辦單位也貼心找來多名死忠戴粉，預錄了溫情喊話影片，現場也開放粉絲親筆寫下小卡獻給戴資穎祝福，小戴在看完影片後也忍不住感動落淚並謝謝粉絲力挺。

日前包括台灣羽球「黃金男雙」成員李洋，以及中華職棒周思齊、潘威倫等台灣體壇名將，都舉辦了盛大的引退儀式，不過身為羽球傳奇天后的戴資穎，卻語出驚人表示，自己並不想舉辦這樣的引退儀式。

戴資穎表示，「因為不希望大家哭成一團，我反而希望用另一種方式來陪伴大家一起前進。也希望透過自己的方式，將經驗傳承給後進。」

▲戴資穎粉絲見面會，親自閱讀球迷所寫的祝福小卡。（圖／記者杜奕君攝）