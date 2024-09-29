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96自由車聯賽彰化站　台灣一哥馮俊凱傷癒復出參戰

▲96自由車聯賽彰化站29日登場。（圖／96自由車聯賽提供）

▲96自由車聯賽彰化站登場。（圖／96自由車聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

96自由車聯賽已成為全台灣最頂尖的賽事之一，本週日第6站將移師彰化站，預計吸引競賽組300人和挑戰組千人報名，年齡最大74歲、最小11歲，包括傷癒復出的「台灣一哥」馮俊凱也將出賽。

旅日車手馮俊凱在6月自主訓練時意外摔車，且運氣不佳，摔倒時還被突出的金屬物刺傷，導致韌帶斷裂，一度擔心會危及到選手生涯。

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所幸馮俊凱積極復健，且進度大幅超前，大約三個月就已經恢復近8成，上個月還到泰國自主訓練，本週也主動報名96自由車聯賽，盼能以賽代訓，備戰下月的全國錦標賽。

聯賽年度7站包含平路繞圈、公路賽、丘陵及長爬坡賽程，本站設有衝刺積分點，更是年度最後一站擁有登山搶分點。其中菁英男子組競爭格外激烈，目前持有Fulcrum wheels 冠軍橘衫和新人王OCTO白衫是FTL Cycling Team葉軒佑。

▲96自由車聯賽彰化站29日登場。（圖／96自由車聯賽提供）

衝刺王 GUSTO 藍衫 由前勁大甲高中張恩騰穿上；紅點衫則是由高士特歐洲職業車隊(Continental Cycling Team Ljubljana)旅外車手李廷威穿上，上一站武嶺的長爬坡賽程他一舉拿下台灣最速，積分大幅領先，意謂他將連2年毫無懸念穿上象徵征服巔峰的登山王Mercedes-Benz紅點衫。

本賽事由96自転車、頂新和德文教基金會、成美文化園共同主辦的全台最高級別「96聯賽 彰化站」，連續4年在永靖鄉舉辦。

台灣96自行車協會理事長楊倩玉表示，「感謝頂新和德文教基金會多年來持續贊助國際賽事活動，96聯賽在彰化永靖連續舉辦第4年，我們攜手【永靖共好協會】推動好食好美好熱情地方特色，活絡在地旅遊經濟效益、行銷永靖 成就共好，感謝永靖鄉透過活動，讓鄉民動起來，24村社區村長召集自組啦啦隊，增進社區之間的凝聚力，宛如台灣版環法賽，在地居民敲鑼打鼓為選手加油，已成在地活動亮點之一。」

96自由車聯賽不僅祭出全台最高的百萬獎金與國際接軌，更推出全民英雄96 Heroes挑戰組，讓一般單車愛好者也能參與，大會提供給車友報名禮「永靖好食券」，讓車友比賽結束可以留在永靖鄉繼續觀光和探索銅板美食！為了推廣在地小農的優質農產品，頂新和德文教基金會在補給站提供新鮮火龍果，更贈送「挑戰組」前三名選手冠軍火龍果，年齡越大獎越大。

96 Heroes 今年首創 「戰利金」制累積金額，每場只要有一人報名，大會即加碼100元，至今已累積超過37萬元，最後一場新竹站，將於現場抽出一位幸運車友獨得戰利金，讓一整年參與的車友能在榮耀與歡樂中畫下一個完美句點，今年最終站 96Heroes 新竹站，隨時報名截止，歡迎有興趣的車友前往「96好動客賽事報名平台」報名參加。

▲96自由車聯賽彰化站29日登場。（圖／96自由車聯賽提供）

關鍵字： 96自由車聯賽自由車馮俊凱

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