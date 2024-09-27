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黃鈴娟5記三分彈飆19分轟垮日本冠軍　國泰在亞洲女籃聯賽奪首勝

▲國泰女籃黃鈴娟、蕭豫汶。（圖／取自WBL Asia官網）

▲黃鈴娟砍下5記三分球在內19分，幫助國泰女籃撂倒日本冠軍隊。（圖／取自WBL Asia官網）

記者杜奕君／綜合報導

首次舉辦的「亞洲女子籃球聯賽」(WBL Asia)，以台灣WSBL聯賽冠軍隊伍出擊的國泰女籃，在26日首戰靠著當家射手黃鈴娟單場猛飆5記三分球進帳19分帶動下，最終以76比70擊敗日本WJBL女籃冠軍隊富士通紅浪，以「全本土」陣容喜迎本屆賽事首勝。

此次亞洲女子籃球聯賽共有4隊參與，包含中國冠軍隊WCBA四川遠達美樂、日本冠軍隊WJBL富士通紅浪、印尼泗水狂熱以及國泰女籃，4隊進行單循環積分賽制，爭取首屆亞洲最強女籃隊伍頭銜。其中，國泰由於洋將尋找配合不及，此次賽事選擇以全本土陣容出賽。

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在首戰面對日本冠軍隊富士通紅浪，在對手洋將未上場情況下，雙方都以純本土陣容應戰，雙方前3節一路緊咬情況下，末節國泰靠著團隊打出一波11比0奠定勝果，最終以6分之差收勝。

國泰全場以黃鈴娟11投7中砍下19分、2籃板、1抄截最佳，禁區長人蕭豫汶則有12分、13籃板的雙十數據貢獻。團隊雖然發生多達21次失誤，但靠著全隊5成投籃命中率火力展現贏得勝利。

國泰贏球後，今(27日)晚間將對上強敵四川遠達美樂，持續爭取此賽事2連勝佳績。四川遠達美樂昨日首戰以83比45大勝印尼泗水狂熱。

▲國泰女籃黃鈴娟、蕭豫汶。（圖／取自WBL Asia官網）

▲蕭豫汶首戰也進帳12分、13籃板表現出色。（圖／取自WBL Asia官網）

關鍵字： 黃鈴娟蕭豫汶國泰女籃WBL Asia亞洲女子籃球聯賽

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