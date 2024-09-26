運動雲

>

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

▲邱靖、名畑洸星。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

▲邱靖是邱宗志與錢韋杉之子。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

身為前中華男籃國手邱宗志、藝人錢韋杉之子，目前就讀南山高中的196公分小將邱靖，26日用上場14分鐘就攻下13分、6籃板、4助攻、2抄截、2阻攻的全面表現，幫助南山高中在2024興富發登峰造極青年籃球錦標賽第2天賽事，以93比73輕取連雲港外國語文學校，喜迎預賽2連勝。

首節就以30比11拉開比分，南山高中輕取連雲港外國語文學校，陳均維攻下全隊最高的17分，外加9籃板，「名門之後」邱靖打出不錯表現，表現全能，上場14分鐘就攻下13分、6籃板、4助攻、2抄截、2阻攻，還有精彩爆扣美技演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱靖老爸是前中華隊國手邱宗志，老媽錢韋杉不打籃球，在演藝界也有相當知名度，最有名當屬外公錢一飛，「飛哥」在籃球圈無人不知，小舅則是前臺南台鋼獵鷹總經理，資深球評錢韋成。

除了家族淵源，邱靖說，「我不是很喜歡高爾夫練球與比賽的方式，感覺有點孤單，我在美國其實也有打籃球，就決定回到台灣打籃球，這半年來感覺還不錯。」

邱繼揚砍進31分，外加10籃板、4助攻、3抄截，帶領東泰高中以79比63大勝泰山高中，已經撐起球隊的邱繼揚說，「很享受成為球隊進攻第一選擇，但不擔心自己會害了球隊，因為我是先從防守做起！」

陽明高中靠著高二許語珊最後12秒籃下放進致勝兩分，以71比69險勝永仁高中，雖然贏球，總教練李台英除了比較在意是不是按照球隊的戰術執行，最重要是「健康」！

來自日本的高岡第一以56比85敗給光復高中，長相酷似灌籃高手漫畫中的流川楓，名畑洸星也在球隊扮演流川楓的角色，首戰攻下全隊最高的29分，今天又得到全隊最高的20分與10籃板。

灌籃高手漫畫問世時，名畑洸星還沒出生，他說：「在日本，英文老師就說我很像流川楓，我自己也覺得蠻像的，不過我最喜歡的是櫻木花道！」

▲邱靖、名畑洸星。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

▲名畑洸星（左）繳出全隊最高的20分與10籃板。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）
 

關鍵字： 邱靖邱宗志錢韋杉U18中華男籃登峰造極青年籃球邀請賽南山HBL

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

戰神對戰南韓KBL職籃隊伍4連敗　陳文宏體認不足之處

戰神對戰南韓KBL職籃隊伍4連敗　陳文宏體認不足之處

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

續約5年還狂瘦5公斤　李家慷喊話東超要封鎖許訓

續約5年還狂瘦5公斤　李家慷喊話東超要封鎖許訓

賴清德力挺3X3籃球　將辦總統盃三對三國際籃球邀請賽

賴清德力挺3X3籃球　將辦總統盃三對三國際籃球邀請賽

奧運銅牌+世界第1雙重光環　李孟遠明拼定向飛靶獎牌

奧運銅牌+世界第1雙重光環　李孟遠明拼定向飛靶獎牌

PLG名帥喊話了！　卡米諾斯：台灣雙職籃該放下偏見合併才最好

PLG名帥喊話了！　卡米諾斯：台灣雙職籃該放下偏見合併才最好

布依德親曝缺席瓊斯盃始末　強調百分之百想歸化中華男籃決心

布依德親曝缺席瓊斯盃始末　強調百分之百想歸化中華男籃決心

快訊／PLG、TPBL雙職籃合作？　陳建州拋「季中錦標賽」想法

快訊／PLG、TPBL雙職籃合作？　陳建州拋「季中錦標賽」想法

勇士季前「開福袋」　前首輪第9順位好手諾克斯加盟

勇士季前「開福袋」　前首輪第9順位好手諾克斯加盟

台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

熱門新聞

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

威能帝投了2人次才發現打擊區線畫歪　古久保覺得很奇怪

陳致遠稱「過去了」　主播批幹話：當今社會犯錯特別大聲

周思齊頒MVP　曾頌恩還原引退戰未說的話：學長，我答應的事做到了

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

味全贏球爭冠仍「弱勢」　葉總點名郭嚴文開轟超關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役！

2打擊區線畫歪　古久保：沒人發現？

3主播批陳致遠講雞湯幹話！

4周思齊頒MVP　曾頌恩還原未說的話

5邱宗志、錢韋杉之子　邱靖全能秀助勝

最新新聞

1領航猿霸氣高喊　PLG、東超目標雙冠

2邱宗志、錢韋杉之子　邱靖全能秀助勝

3戰南韓KBL吞4連敗　陳文宏體認不足

4陳晨威也驚已10轟　有想拚完全打擊

5打擊區線畫歪　古久保：沒人發現？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

戰樂天桃猿「天變」避敗　林岳平：看左外野有雨勢

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

連續3年單季至少10勝　鋼龍：今年晚了一點

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

古林睿煬4局退場本季最短　林岳平：避免狀態下滑登板

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366