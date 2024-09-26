邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

▲邱靖是邱宗志與錢韋杉之子。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

身為前中華男籃國手邱宗志、藝人錢韋杉之子，目前就讀南山高中的196公分小將邱靖，26日用上場14分鐘就攻下13分、6籃板、4助攻、2抄截、2阻攻的全面表現，幫助南山高中在2024興富發登峰造極青年籃球錦標賽第2天賽事，以93比73輕取連雲港外國語文學校，喜迎預賽2連勝。

首節就以30比11拉開比分，南山高中輕取連雲港外國語文學校，陳均維攻下全隊最高的17分，外加9籃板，「名門之後」邱靖打出不錯表現，表現全能，上場14分鐘就攻下13分、6籃板、4助攻、2抄截、2阻攻，還有精彩爆扣美技演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱靖老爸是前中華隊國手邱宗志，老媽錢韋杉不打籃球，在演藝界也有相當知名度，最有名當屬外公錢一飛，「飛哥」在籃球圈無人不知，小舅則是前臺南台鋼獵鷹總經理，資深球評錢韋成。

除了家族淵源，邱靖說，「我不是很喜歡高爾夫練球與比賽的方式，感覺有點孤單，我在美國其實也有打籃球，就決定回到台灣打籃球，這半年來感覺還不錯。」

邱繼揚砍進31分，外加10籃板、4助攻、3抄截，帶領東泰高中以79比63大勝泰山高中，已經撐起球隊的邱繼揚說，「很享受成為球隊進攻第一選擇，但不擔心自己會害了球隊，因為我是先從防守做起！」

陽明高中靠著高二許語珊最後12秒籃下放進致勝兩分，以71比69險勝永仁高中，雖然贏球，總教練李台英除了比較在意是不是按照球隊的戰術執行，最重要是「健康」！

來自日本的高岡第一以56比85敗給光復高中，長相酷似灌籃高手漫畫中的流川楓，名畑洸星也在球隊扮演流川楓的角色，首戰攻下全隊最高的29分，今天又得到全隊最高的20分與10籃板。

灌籃高手漫畫問世時，名畑洸星還沒出生，他說：「在日本，英文老師就說我很像流川楓，我自己也覺得蠻像的，不過我最喜歡的是櫻木花道！」

▲名畑洸星（左）繳出全隊最高的20分與10籃板。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

