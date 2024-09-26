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快訊／PLG、TPBL雙職籃合作？　陳建州拋「季中錦標賽」想法

▲陳建州，領航猿卡米諾斯、布依德。（圖／記者杜奕君攝）

▲陳建州針對雙職籃合作，拋出「季中錦標賽」想法。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃桃園璞園領航猿26日舉行季前媒體日活動，PLG職籃副會長陳建州也親自出席，他更對當前台灣雙職籃PLG、TPBL兩大聯盟「合作」再度拋出橄欖枝，喊話希望在今年11月、明年2月的中華男籃國際賽「窗口期」，舉行類似NBA「季中錦標賽」模式，希望從球迷角度，創造出更多合作火花。

今年休賽季台灣籃壇相當熱鬧，以7隊規模開打的TPBL職籃成立，至於PLG職籃則回到元年草創初期的4隊規模開打，但台灣籃壇原有11支職籃隊伍、隊數都不變，但合併成為一個聯盟的願景，確定在本賽季無緣成真。

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日前TPBL職籃秘書長齊文駿，也已經和PLG職籃副會長陳建州碰面，陳建州也透露，「兩人交換意見時，我有提出類似NBA『季中錦標賽』的作法，在今年11月、明年2月，中華男籃的國際賽窗口期時，讓兩聯盟球隊以獨立的贊助商及盃賽形式，創造更多合作對戰火花。」

陳建州強調，「比賽打了，老闆自然會看到市場，現在不該談誰併吞誰，或是誰來主導，而是以球迷為出發點，讓他們看見更多對戰組合，努力端出球迷想要的最佳菜色。」

▲陳建州，領航猿卡米諾斯、布依德。（圖／記者杜奕君攝）

▲桃園璞園領航猿今日舉行媒體日活動。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： PLGTPBL陳建州職籃台籃季中錦標賽

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