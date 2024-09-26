台啤雲豹證實有接觸NBA飆風玫瑰　羅斯想加入TPBL職籃難度高

▲「飆風玫瑰」羅斯要來到台灣TPBL職籃打球難度極高。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃將於10月19日點燃新賽季序幕，但近日關於NBA人氣球星「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)是否可能來台打球一事，炒得沸沸揚揚，而台啤永豐雲豹執行長張建偉也證實，確實和羅斯「有接觸」，但由於TPBL聯盟對於新賽季洋將薪資上限有明確規範，因此羅斯要來台打球的機率，除非聯盟再開特例，否則難度可說極高。

過去兩季雲豹在T1職籃都以薪資特例方式，網羅「魔獸」霍華德(Dwight Howard)、「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)來台打球，其中霍華德帶來了人氣及票房紅盤，卡森斯則是為球隊帶來了隊史首座冠軍殊榮。

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不過本季雲豹轉戰以7隊規模開打的TPBL職籃，聯盟規章明訂洋將每月薪資上限為2萬美金，每年最多可領10個月，也就是說單一洋將年薪最高就是20萬美金，大約600萬台幣上下，對比過去兩季魔獸、表弟來台打球的月薪，可說有不小落差。

這也代表著，除非聯盟再度針對現行洋將薪資「開特例」，否則未來這類NBA資歷顯赫的好手要來到TPBL職籃賽場，幾乎成為不可能的任務。

近期「飆風玫瑰」羅斯與NBA母隊曼菲斯灰熊協議離隊，這位沙場老將的下一步動向也引發世界籃球迷關注，雲豹執行長張建偉也坦言確實和羅斯有所接觸，但雙方針對薪資討論過後，與聯盟的洋將薪資上限有落差。除非羅斯點頭接受20萬美金年薪，否則要來台的機率微乎其微。

對此，TPBL職籃也重申目前根據聯盟公告之規章，單一洋將單月薪資上限就是2萬美金，洋將註冊時也一定會審核相關合約。

▲雲豹執行長張建偉證實和羅斯有接觸。（圖／資料照）