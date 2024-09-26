快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

記者杜奕君／綜合報導

日前宣布與曼菲斯灰熊提前終止合約，現年35歲有「飆風玫瑰」稱號的NBA球星羅斯(Derrick Rose)，稍早宣布正式退役，結束長達16年的職業生涯。羅斯也喊話表示，「籃球只是我的起點，現在最重要的是將我自己奉獻給我的家庭，他們值得這樣做！」

昔日曾有「風城之子」稱號的羅斯，在職業生涯初期被視為芝加哥公牛救世主，在2010-11賽季以22歲之齡，成為NBA史上最年輕「年度MVP」得主，但其後職業生涯遭遇嚴峻傷勢影響，表現也大不如前，並輾轉流連多支隊伍。

但2018-19賽季，羅斯效力明尼蘇達灰狼時，曾單場狂砍職業生涯最高50分，當時羅斯受訪時淚流滿面的感人情景，令全世界籃球迷都為之動容。

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日前羅斯與灰熊提前協議釋出，當時還一度傳出台灣職籃有意網羅羅斯，隸屬TPBL職籃的台啤永豐雲豹也證實確實曾和羅斯有過接觸，不料今日羅斯就傳出正式退役高掛球鞋的震撼彈。

羅斯在受訪時強調，「我為了我的比賽付出一切，我也充滿信心的做出這個決定(退役)！」羅斯職業生涯共在NBA出賽723場，平均可繳出17.4分、3.2籃板、5.2助攻，生涯曾3度入選聯盟明星賽，也是2008-09賽季NBA新人王，同時也幫著美國男籃拿下過2014年世界盃金牌。

▲「飆風玫瑰」羅斯正式宣佈退役。（圖／CFP）。