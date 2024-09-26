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奧運銅牌+世界第1雙重光環　李孟遠明拼定向飛靶獎牌

▲頂著奧運銅牌與最新世界排名第1的雙重光環，李孟遠明日出賽。（圖／台北國際射擊大獎賽提供）

▲頂著奧運銅牌與最新世界排名第1的雙重光環，李孟遠明日出賽。（圖／台北國際射擊大獎賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

頂著奧運銅牌與最新世界排名第1的雙重光環，是否會感受更大的壓力。中華射擊隊定向飛靶選手李孟遠說，「從訓練到比賽都會有影響，只能把自己歸零，每場比賽都重新再來。」只是知易行難，道理大家都懂，李孟遠說，「實際要做到不容易。」

2024年台北國際射擊大獎賽明天（27日）在桃園公西靶場進行男女定向飛靶資格賽，中華隊由巴黎奧運銅牌李孟遠領軍，共有9名男女選手參賽，年齡最小的宋云嘉只有16歲，目前就讀新北林口高中。

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李孟遠在2010年廣州亞運以16歲成為中華隊最年輕選手，但直到今年才首度取得奧運資格，出賽之前不是重點奪牌選手，並沒有受到太多關切，沒想到他締造歷史，成為中華隊第1位在奧運拿下射擊獎牌的選手。一戰成名，李孟遠返台後邀約活動與媒體專訪變多，也讓他的生活發生變化。

對於外界的邀約或採訪，李孟遠認為這些都是正面的，對射擊運動發展也有幫助。只是現在走在路上偶爾會被要求簽名或合照，在訓練場或賽場，對手也會特別關注。李孟遠說：「這些都是必然的，只是我還在學著找到平衡點。」

上周在希臘舉行的大獎賽，這是李孟遠奧運之後第1項國際大賽，他已感受前所未有的壓力，最後以第4名收場。沒想到返台之後，ISSF（國際射擊運動總會）日前公佈定向飛靶最新世界排名，李孟遠取代今年拿下第4面奧運金牌，也是他的偶像美國名將漢考克（Vincent Hancock），從第5一舉躍升第1。

「他（漢考克）的成績在那，大家不得不尊敬他，我一直把他當成學習的目標。」李孟遠不諱言，過去在國際賽遇到漢考克或其餘世界頂尖選手，難免會心生畏懼，但去年下半年開始，他在國際賽的成績幾乎都前幾名，想法已有不同。「以前只是想接近他，今年開始想要超越他。」只是李孟遠並沒有想到這一天來得這麼快。

台北國際大獎賽是台灣第1次舉辦世界等級的射擊比賽，也是李孟遠首度以世界第1出賽，他笑說：「會有不能打太差的壓力，希望能把獎牌留在台灣。」這兩天他都到公西靶場練習，自認狀況已調整到7、8成，資格賽不會給自己太大壓力，目標設定120至121分（資格賽進行2天，第1天打3輪，第2天2輪，每輪25盤，共125分），先晉級6強決賽再力拼獎牌。

▲頂著奧運銅牌與最新世界排名第1的雙重光環，李孟遠明日出賽。（圖／台北國際射擊大獎賽提供）

▲李孟遠連兩天到場練習，期待留下金牌。（圖／台北國際射擊大獎賽提供）

關鍵字： 李孟遠射擊台北國際射擊大獎賽

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