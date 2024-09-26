賴清德力挺3X3籃球　將辦總統盃三對三國際籃球邀請賽

▲總統賴清德承諾將舉辦「總統盃三對三國際籃球邀請賽」。（圖／旺寶整合行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

國際三對三籃球發展風起雲湧，臺灣籃壇也跟上這波浪潮，代表臺灣出賽的「3×3臺北旺寶職業籃球隊」9月中才在「國際籃總（FIBA）3×3高雄挑戰賽」拿下臺灣球隊參加FIBA 3x3挑戰賽歷史最佳成績第7名，賽事的完美呈現與球員的精采演出，獲得總統賴清德的重視，特邀主辦單位旺寶整合行銷團隊到民進黨中央黨部，針對三對三籃球發展交換意見。

旺寶整合行銷團隊由董事長吳同喬帶領，副董事長鄭志龍、顧問團周俊三、錢薇娟，以及輔仁大學博士陳麒文一同參與。鄭志龍表示，總統賴清德對臺灣體育運動的了解與重視，讓他們感到非常欣慰，也對三對三籃球的發展充滿期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴總統對旺寶團隊推動臺灣三對三籃球走向國際的努力給予高度肯定，並讚揚臺北旺寶隊在比賽中的佳績。吳同喬董事長向賴總統詳細說明了FIBA三對三籃球的比賽制度、U23分流培養計畫、國內外參賽的積分累積方式以及未來國內三對三職業聯盟的走向。他強調，透過舉辦國內賽事並積極參與國際賽事，臺灣三對三籃球有機會進軍奧運，甚至站上頒獎台。

賴總統雖然是棒球迷，但他也對籃球有深厚的情感。他透露，學生時代很喜歡打籃球，服役期間還曾經擔任過籃球裁判。鄭志龍說，「總統還說，最近看籃球，發現吹判尺度跟以前差距很大，代表總統真的很專業，也真的很關心。」

賴總統為了推動臺灣體育運動的發展，積極推動「體育暨運動發展部」。他在交流中宣示政策重點，包括發展全民運動、支持有志在運動場上追逐夢想的國民，以及推動運動產業，進而培育更多體育人才。他期許未來「體育暨運動發展部」不僅能推動三對三籃球，也能發展各種球類職業運動，仿效國外運動俱樂部的經營模式，讓臺灣運動產業蓬勃發展。

賴總統全力支持臺灣三對三籃球的發展，承諾將舉辦「總統盃三對三國際籃球邀請賽」，有機會將比賽場地安排在凱達格蘭大道上，進一步提升臺灣三對三籃球在國際上的能見度。旺寶團隊對總統的承諾非常振奮，鄭志龍強調，團隊已經開始動起來，將以總統的期望為第一目標，用心辦好總統盃賽事。