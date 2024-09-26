續約5年還狂瘦5公斤　李家慷喊話東超要封鎖許訓

▲「領航劍齒虎」李家慷喊話東超聯賽要封鎖南韓明星主控許訓。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃桃園璞園領航猿26日舉行季前媒體日活動，陣中防守大鎖，綽號「領航劍齒虎」的李家慷，也傳出與球團完成提前續約5年。日前雖然一度受到腰傷影響，但休賽季李家慷也積極瘦身，又瘦了5公斤以更精實體態現身，他強調非常期待新賽季將參與東超聯賽，和亞洲各國列強一較高下，也點名希望守住南韓明星控衛許訓，展現自己的防守天賦。

上賽季就展現長足進步，特別是防守端的強勢表現，成為當時PLG聯盟主防林書豪的大鎖級人物，李家慷的穩定表現，也讓領航猿球團提前續約5年，希望留住這位25歲好手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李家慷表示，「希望新賽季當球隊在比賽中遇到亂流時，我能挺身而出展現領導方式，新賽季我還是會在後場1、2號位置兼打，也很期待東超聯賽能對上日、韓的好手，特別希望對決南韓國家隊主控許訓，希望能嘗試封鎖他。」

談到新賽季目標，李家慷則強調，「個人獎項都是其次，這季我的目標就是『雙冠』，希望同時拿下PLG職籃與東超聯賽的總冠軍，特別是屆時東超的對手基本上都沒碰到過，在情蒐上面更要努力做足功課，因此很期待比賽趕緊到來。」

▲李家慷獲得領航猿提前續約5年。（圖／領航猿提供）