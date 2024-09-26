戰神對戰南韓KBL職籃隊伍4連敗　陳文宏體認不足之處

▲戰神陳文宏體認個人不足之處。（圖／台北戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神26日友誼賽對戰KBL昌原LG獵鷹，首節對手外線發威，加上第二節戰神失去投籃準心僅拿下19分，上半場以39比58落後，易籃後，持續調整攻守節奏，雖於決勝節展現高強度防守讓對手僅攻下14分，但前三節未有發揮，最終仍以100比86輸球。

戰神總教練許皓程於賽後首先讚許團隊第四節的拚勁，「沒有因為落後而放棄，給自己展現的高強度防守一個掌聲。」近期交手四支韓國球隊皆敗仗收場，總教練許皓程並未因此擔心，他認為團隊應正面學習韓職球員優異的個人能力，以及團隊場上的節奏，「從過程中學習攻守細節，持續修正，才能讓球隊變得更好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隊長林宜輝也提醒團隊於場上專注力以及溝通的重要性，「面對對手防守如何讓戰術應變，是我們需要多加思考溝通的課題。」

▲戰神隊長林宜輝。（圖／台北戰神提供）

今日團隊進攻雙箭頭由米勒及塞瑟夫擔任，分別拿下17分與15分，本土球員由陳文宏拿下10分最高，歷經四場的韓職賽事，陳文宏表示，「有一種震撼教育的感覺，知道自己不足的地方還有很多。」

後衛丁聖儒於先前對上KBL高陽索諾天空槍手比賽中，拿下全隊最高17分，他認為韓職的團隊整合度很高，以及球員們無球攻守觀念相當值得學習，「不只基本動作扎實，投籃穩定性很好，在無球擋人、走位的觀念都很好。」本場比賽雖然還是落敗，但團隊已逐漸修正上一場的不足，丁聖儒說：「友誼賽就是磨練團隊最好的機會，如何進步就是我們最大的課題。」

戰神今日也與昌原LG獵鷹完成合作備忘錄簽署，台新育樂總經理林祐廷期盼未來能有更多交流，「無論是移地訓練、友誼賽甚至球員資訊的交換，能互相學習提升團隊實力，都是非常不錯的。」

▲戰神今日也與昌原LG獵鷹完成合作備忘錄簽署。（圖／台北戰神提供）

