阿巴西、游艾喆及曾祥鈞3台將　感受日本職籃震撼教育

▲阿巴西喊話幫助秋田北部喜悅打入季後賽。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

台灣籃壇在休賽季一舉「輸出」3大好手阿巴西、游艾喆以及曾祥鈞，前進日本職籃B.League，3人經過季前各項賽事開始日本職籃初體驗，也坦言接受高強度震撼。其中「黑豹」阿巴西也喊話希望自己能打得更強勢，目標則是幫助所屬球隊秋田北部喜悅打入季後賽。

過去3季在新北中信特攻取得巨大成功的阿巴西，休賽季宣布旅日加盟秋田北部喜悅，隨後政治大學新星控衛游艾喆宣布投身滋賀湖泊，至於原隸屬台北富邦勇士的長人曾祥鈞，也選擇加盟名古屋戰鷹，3人不約而同在新賽季投入日本職籃展開旅外生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3人在B.League季前線上記者會也透露目前旅日生涯感想，其中阿巴西就強調，「已經感受到日本球員在身體碰撞度與外線準度上都相當出色。」

阿巴西也喊話，新賽季目標將是幫助球隊拿下更多勝場，且晉級季後賽，也要打得更強勢，希望幫助球隊拿下在第1級賽場中，「24隊取8隊」的季後賽門票。

▲游艾喆。（圖／資料照）

同樣表示希望幫助球隊打入季後賽的長人曾祥鈞，日前則在比賽中面臨肩膀脫臼傷勢，目前仍在恢復階段，他透露可能還需要休息1到2周時間。

曾祥鈞也認為自己必須增加外線的把握度，也透露很想和名將渡邊雄太交手，學習更多經驗。至於台灣後場新星游艾喆，則喊話很期待對上強權千葉噴射機，希望交手渡邊雄太以及富樫勇樹。

游艾喆也說，「雖然是我的職業第一年，從觀察中發現，日本的防守體系跟強度非常強，戰術規劃很完整，跟自己想像中沒有差很大，因為本來就知道會遇到很多挑戰，日本後衛很出色，會影響我的解讀跟判斷，所以我需要更努力去學習。」

▲曾祥鈞加盟名古屋戰鷹。（圖／資料照）