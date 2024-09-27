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領航猿霸氣高喊PLG、東超目標「雙冠」　盧峻翔新賽季目標當領袖

▲領航猿盧峻翔。（圖／桃園璞園領航猿提供）

▲領航猿盧峻翔新賽季最大課題就是帶隊奪冠。（圖／桃園璞園領航猿提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃桃園璞園領航猿26日舉行季前媒體日活動，由於本季球隊除了PLG職籃賽事外，還取得東亞超級聯賽(東超)的參賽權，球團副領隊兼發言人陳信安就喊出「雙冠」目標，強調將全力出擊爭冠。至於上季PLG年度MVP「69大魔王」盧峻翔則喊話表示，「新賽季的最大目標，就是更進步並帶領球隊拿冠軍！」

上季在PLG職籃打入總冠軍賽最終亞軍作收，領航猿新賽季在本土陣容方面並無太大變動，但上季年度最佳洋將沃許本離隊，也讓球隊在戰力整合上面臨新課題。

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所幸休賽季領航猿本土戰力展現自律性，球團副領隊兼發言人陳信安透露，「很多本土球員的體脂肪在休賽季都下降，這是很大的進步。」

陳信安也喊話，「新賽季的低標就是打進PLG總冠軍賽，目標當然是PLG與東超都要拿冠軍，特別是東超我們是首度參賽，難得有機會和亞洲頂尖隊伍交手，當然要拚盡全力拿冠軍。」

上賽季拿下生涯首座年度MVP獎項肯定的領航猿一哥盧峻翔則說，「新賽季我在細節上要更進步，例如進攻手段、防守腳步，很期待這次在東超出賽，希望自己打得更沉穩，因為之前在國際賽自己的表現不是太好，希望成為更全面的球員，最大的課題是要帶領球隊奪冠。」

▲領航猿盧峻翔。（圖／桃園璞園領航猿提供）

▲領航猿喊話要在PLG與東超拿下「雙冠」。（圖／桃園璞園領航猿提供）

關鍵字： 領航猿盧峻翔陳信安PLG東超台籃

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