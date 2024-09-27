恨天高！國泰女籃拚了半場好球　仍不敵211公分韓旭坐鎮四川女籃

▲國泰女籃黃鈴娟此戰仍有雙位數得分進帳。（圖／取自WBL Asia官網）

記者杜奕君／綜合報導

首戰就擊敗強敵日本女籃冠軍隊WJBL富士通紅浪，代表台灣出征首屆亞洲女子籃球聯賽(WBL Asia)的國泰女籃，在27日遭遇地主強敵WCBA冠軍隊四川遠達美樂。即便首節還一度取得領先，但四川女籃擁有211公分韓旭、前鋒李夢兩位中國女籃主將坐鎮，下半場仍逐步拉開領先優勢，最終85比65賞給國泰女籃本屆首敗。

首度在四川成都舉辦的亞洲女子籃球聯賽，此次共有4支勁旅參賽，除了地主四川遠達美樂，還包括代表台灣WSBL聯賽冠軍隊伍的國泰女籃，以及日本冠軍隊WJBL富士通紅浪，以及印尼泗水狂熱。

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首戰國泰面對強敵富士通紅浪，靠著射手黃鈴娟全場投進5記三分球在內19分，順利以76比70贏得勝利。

但今日面對強敵四川女籃，即便開賽國泰女將們還在首節一度取得領先優勢，但四川靠著韓旭、李夢以及王思雨等國家隊主將加持，半場打完以50比33逆轉超前。

第3節四川女籃持續擴大領先優勢，特別是身高211公分的韓旭禁區一支獨秀，最終四川就以85比65擊敗國泰，收下此次賽事2連勝。

此戰四川女籃以王思雨拿下19分最高，韓旭17分、6籃板，李夢也有16分進帳，至於本季加盟的林育庭此戰未獲登錄，無緣交手老東家國泰。

國泰女籃方面，鄭伊秀拿下全隊最高12分，羅蘋11分、4籃板、4助攻、2抄截，黃鈴娟10分進帳。

▲四川女籃當家長人，211公分的韓旭禁區威力十足。（圖／取自WBL Asia官網）