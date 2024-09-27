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讓冷門運動變成眾所周知　體育署運動賽事行銷成果看得見

▲體育署運動賽事成果記者會，副署長洪志昌。（圖／記者杜奕君攝）

▲體育署運動賽事成果記者會，台師大景美聯隊C的3位拔河女國手獲獎出席。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

為了提升國內體育賽事能見度，體育署利用傳統電視及時下流行新媒體社群，包含ETtoday運動雲Facebook粉絲專頁，提供現今閱聽大眾更便利收視模式。27日在成果發表記者會上，包括拔河、手球、擊劍、馬術以及疊杯等運動項目國手都出席力挺，也喊話希望透過此模式，讓冷門運動變得眾所周知。

體育署成功利用動滋Sports旗下各大社群平台，讓台灣體育賽事、運動風氣以及運動相關產業能持續蓬勃發展，今日在成果記者會上，也公布過去一年內做出的實質成效。

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除了轉播35場、超過140小時的轉播時數，另外也製作30則深度新聞報導，另外在3大新媒體社群方面，動滋 Sports Facebook累積觸及408萬人次，Instagram也累積了觸及85萬人次以上，YouTube頻道更超過316萬次以上的觀看者。

▲體育署運動賽事成果記者會，副署長洪志昌。（圖／記者杜奕君攝）

▲擊劍好手李讓，練習此運動項目已經長達10年。（圖／記者杜奕君攝）

另外為了將運動產業及政策宣導資訊等內容，以多元化及可近性形式推廣大眾認識。除了原有網路單元節目「今天不只聊運動」外，今年度更推出全新單元「我也是運動咖欸！」由主持人帶領觀眾到各種不同的運動產業，看看從事這項產業中的人們究竟都是如何工作的！

不只具趣味性的網路節目，富含知識的「動滋神探局」搭上線上講座熱潮，舉辦深度講座，帶民眾認識賽事轉播及其相關產業鏈的發展！如果想要快速了解賽事內容，「動滋戰報」也彙整當月的精采賽事報給觀眾！滿滿的全新單元豐富粉絲對運動產業的想像！

今日成果記者會上，來自台師大景美聯隊C的3位拔河女國手，就透露自己在賽事轉播曝光下，日常生活被民眾認出的小故事，也和大家開心分享日前在世界盃勇奪明年世運會參賽資格的喜悅。

而來自海山高中手球隊的3名小將余賓斌、金立倫、張定家則透露，「希望透過這樣的賽事轉播曝光，讓大家更認識手球運動，也讓這樣相對冷門的運動項目，變得眾所周知。」

▲體育署運動賽事成果記者會，副署長洪志昌。（圖／記者杜奕君攝）

▲體育署運動賽事成果記者會，海山高中手球隊余賓斌、金立倫、張定家。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 體育署動滋 Sports洪志昌拔河手球擊劍疊杯馬術

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