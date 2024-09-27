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雲豹補強196公分高炮塔陳俊翰　顏行書大讚未來性超看好

▲196公分高炮塔陳俊翰加盟雲豹。（圖／台啤雲豹提供）

▲196公分高炮塔陳俊翰加盟雲豹。（圖／台啤雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今(27日)宣布，延攬自由球員陳俊翰入隊，球團營運長顏行書表示，「陳俊翰有高大的鋒線身材，又具備外線投射能力，會是教練團在新賽季調兵遣將的一枚活棋，我很看好他的未來性。」

陳俊翰身高196公分、28歲，畢業康寧大學，SBL時期曾效力過高雄九太、臺灣銀行等隊，擁有出色機動性，場上可兼打三、四號位，今年夏季聯賽隨隊測試期間，拿下場均7分、2.2個籃板與0.8次抄截，外線命中率36.3%，攻防兩端皆有建樹，獲得教練團認可。

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陳俊翰新賽季的背號將選擇過去未曾使用過的「28」號，他表示，「因為今年剛好28歲，也來到了一個新環境，想用這新背號來勉勵自己，把握機會證明身手，期盼站穩職籃舞台，更開心能加入台啤雲豹這個大家庭，經過夏季聯賽比賽後，我覺得自己越來越融入團隊，希望新賽季能展現自己的外線優勢，幫助團隊進攻更加活絡！」

雲豹休賽季期間補進多名前鋒好手，顏行書強調，本季就是主打「鋒線海」陣容，他說，「我們拉高整體陣容平均身高，並且每個球員都具備外線投射能力，在防守上也不輕易被針對，增加陣容輪換的彈性，很符合現代籃球的趨勢。」

關鍵字： 陳俊翰台啤雲豹TPBL顏行書台籃

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