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當「林來瘋對決飆風玫瑰」　林書豪曬經典照致敬羅斯退役

▲林書豪在個人社群發文致敬「飆風玫瑰」羅斯。（圖／截圖自林書豪Facebook）

▲林書豪在個人社群發文致敬「飆風玫瑰」羅斯。（圖／截圖自林書豪Facebook）

記者杜奕君／綜合報導

NBA當代傳奇球星「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)26日無預警宣布退役告別NBA舞台，引起全世界籃球迷震撼，不少好手也紛紛向這位聯盟史上最年輕的年度MVP得主致敬，並祝福退役生活愉快。目前正在台灣職籃效力的林書豪也發文向羅斯致意，強調能和他同場打球是自己的榮幸，並附上自己當時效力黃蜂時期的「仙道頭」對位羅斯照片，堪稱經典「回憶殺」！

現年35歲的羅斯，在日前與灰熊協議提前終止合約後，昨日無預警發出退役宣言，將正式告別效力長達16季的NBA舞台。羅斯也喊話接下來的人生，將回歸家庭，給予家人最大的陪伴。

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和羅斯同為1988年出生，且職業生涯長時間對位交手的林書豪，也在個人社群發文向這位明星控衛致敬，林書豪發文寫道，「羅斯，恭喜你傳奇的職業生涯，能和你同場打球真的是我的榮幸。」

林書豪發文之外，也附上自己分別效力尼克、黃蜂以及籃網時期，和羅斯對位攻守的照片，其中還有一張林書豪效力黃蜂時期，留著招牌「仙道頭」髮型防守羅斯的經典照片，引發球迷關注討論。

就連林書豪所屬新北國王總經理毛加恩，都在該則貼文留言回應表示，「我們可以在這個賽季的其中一場比賽，看到你以這個髮型上場嗎？」該則留言也獲得破千球迷按讚，顯然對此提議相當贊成。

關鍵字： 林書豪羅斯退役林來瘋飆風玫瑰NBADerrick Rose

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