運動雲

>

挺好看的！體育署基層賽事成效發表　選手大讚知名度提升

▲體育署運動賽事成果記者會，副署長洪志昌。（圖／記者杜奕君攝）

▲體育署運動賽事成果記者會，包括拔河、擊劍、馬術、手球以及疊杯等國手出席站台力挺。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

教育部體育署為扶持國內基層體育賽事並提升其運動賽事關注度，委託緯來電視網股份有限公司辦理「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」，自112年8月開播至113年9月止，共播出35場體育賽事，超過140小時的實況轉播，除了緯來電視頻道外，還結合新聞媒體ETtoday新聞雲旗下子頻道等共同播出。今日多名選手出席賽事記者會，就有拔河國手透露自己因為轉播知名度提升，出門在外都被熱情民眾給認出。

為推廣國內基層體育賽事及關注度，教育部體育署彙集國內各大轉播、社群平台，希望透過賽事轉播以及自製節目，讓國人更加了解台灣選手們的動態。

其中在賽事轉播上，共轉播35場、超過140小時的轉播時數，另外也製作30則深度新聞報導，另外在3大新媒體社群方面，動滋 Sports Facebook累積觸及408萬人次，Instagram也累積了觸及85萬人次以上，YouTube頻道更超過316萬次以上的觀看者。

▲體育署運動賽事成果記者會，副署長洪志昌。（圖／記者杜奕君攝）

▲海山高中手球隊3位小將，不忘在記者會上推銷球隊專屬社群。（圖／記者杜奕君攝）

其中在30則運動專題報導方面，內容包含各式賽事介紹、人物故事、企業贊助、運動產業及運動觀光等主題，將台灣運動大小事一一呈現予民眾。

拔河國手黃俞安就透露，「因為賽事轉播的曝光，我和隊友出去吃飯的時候，還被熱情的民眾認出來，他連我們的隊名都知道，還請我們喝飲料，沒想到賽事轉播能讓知名度這樣提升。」

體育署副署長洪志昌表示，「這次的成果發表，顯示這樣的模式對於國內賽事的關注度提升，有相當明顯的助益，接下來體育署也將針對時下年輕人流行的新媒體部分，再找新團隊開發新的節目推出，希望全新單元能夠讓國人一同為選手加油打氣。」

▲體育署運動賽事成果記者會，副署長洪志昌。（圖／記者杜奕君攝）

▲體育署副署長洪志昌透露未來還將在新媒體開闢更多新節目，讓國內體育賽事增加能見度。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 體育署動滋 Sports洪志昌

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

雲豹補強196公分高炮塔陳俊翰　顏行書大讚未來性超看好

雲豹補強196公分高炮塔陳俊翰　顏行書大讚未來性超看好

當「林來瘋對決飆風玫瑰」　林書豪曬經典照致敬羅斯退役

當「林來瘋對決飆風玫瑰」　林書豪曬經典照致敬羅斯退役

黃鈴娟5記三分彈飆19分轟垮日本冠軍　國泰在亞洲女籃聯賽奪首勝

黃鈴娟5記三分彈飆19分轟垮日本冠軍　國泰在亞洲女籃聯賽奪首勝

阿巴西、游艾喆及曾祥鈞3台將　感受日本職籃震撼教育

阿巴西、游艾喆及曾祥鈞3台將　感受日本職籃震撼教育

領航猿霸氣高喊PLG、東超目標「雙冠」　盧峻翔新賽季目標當領袖

領航猿霸氣高喊PLG、東超目標「雙冠」　盧峻翔新賽季目標當領袖

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

邱宗志、錢韋杉之子決定返台打球　邱靖13分6籃板4助攻全能助勝

戰神對戰南韓KBL職籃隊伍4連敗　陳文宏體認不足之處

戰神對戰南韓KBL職籃隊伍4連敗　陳文宏體認不足之處

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

快訊／NBA「飆風玫瑰」羅斯宣布退役　結束16年職業生涯回歸家庭

續約5年還狂瘦5公斤　李家慷喊話東超要封鎖許訓

續約5年還狂瘦5公斤　李家慷喊話東超要封鎖許訓

賴清德力挺3X3籃球　將辦總統盃三對三國際籃球邀請賽

賴清德力挺3X3籃球　將辦總統盃三對三國際籃球邀請賽

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

熱門新聞

大谷翔平旅美7年首嚐奪冠滋味　真美子夫人登場「美貌爆發」

大谷翔平入400壘打俱樂部 ！道奇7:2勝教士連3年分區稱霸

大谷翔平56盜平紀錄　近70場取得40盜僅出局兩次

大谷翔平50轟破紀錄球被搶走　18歲球迷提告禁止拍賣

威能帝投了2人次才發現打擊區線畫歪　古久保覺得很奇怪

天使連輸「最弱」白襪　球迷感嘆：原來大谷一人扛這樣的球隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷首嚐奪冠滋味　夫人登場美貌爆發

2大谷入400壘打俱樂部！道奇分區稱霸

3近70場取得40盜僅出局兩次

4大谷50轟球被搶走　18歲球迷提告禁止拍賣

5打擊區線畫歪　古久保：沒人發現？

最新新聞

1林昀儒中國大滿貫賽16強恐再碰林詩棟

2角田裕毅在台首秀　希望不會開罰單

3潘威倫引退賽　台鋼雄鷹穿18號球衣致敬

4陳偉殷在60人名單　有意打12強

5陳偉殷表態！　願打世界12強

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

戰樂天桃猿「天變」避敗　林岳平：看左外野有雨勢

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

連續3年單季至少10勝　鋼龍：今年晚了一點

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

古林睿煬4局退場本季最短　林岳平：避免狀態下滑登板

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366