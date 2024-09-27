挺好看的！體育署基層賽事成效發表　選手大讚知名度提升

▲體育署運動賽事成果記者會，包括拔河、擊劍、馬術、手球以及疊杯等國手出席站台力挺。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

教育部體育署為扶持國內基層體育賽事並提升其運動賽事關注度，委託緯來電視網股份有限公司辦理「國內運動賽事錄影轉播行銷宣導計畫」，自112年8月開播至113年9月止，共播出35場體育賽事，超過140小時的實況轉播，除了緯來電視頻道外，還結合新聞媒體ETtoday新聞雲旗下子頻道等共同播出。今日多名選手出席賽事記者會，就有拔河國手透露自己因為轉播知名度提升，出門在外都被熱情民眾給認出。

為推廣國內基層體育賽事及關注度，教育部體育署彙集國內各大轉播、社群平台，希望透過賽事轉播以及自製節目，讓國人更加了解台灣選手們的動態。

其中在賽事轉播上，共轉播35場、超過140小時的轉播時數，另外也製作30則深度新聞報導，另外在3大新媒體社群方面，動滋 Sports Facebook累積觸及408萬人次，Instagram也累積了觸及85萬人次以上，YouTube頻道更超過316萬次以上的觀看者。

▲海山高中手球隊3位小將，不忘在記者會上推銷球隊專屬社群。（圖／記者杜奕君攝）

其中在30則運動專題報導方面，內容包含各式賽事介紹、人物故事、企業贊助、運動產業及運動觀光等主題，將台灣運動大小事一一呈現予民眾。

拔河國手黃俞安就透露，「因為賽事轉播的曝光，我和隊友出去吃飯的時候，還被熱情的民眾認出來，他連我們的隊名都知道，還請我們喝飲料，沒想到賽事轉播能讓知名度這樣提升。」

體育署副署長洪志昌表示，「這次的成果發表，顯示這樣的模式對於國內賽事的關注度提升，有相當明顯的助益，接下來體育署也將針對時下年輕人流行的新媒體部分，再找新團隊開發新的節目推出，希望全新單元能夠讓國人一同為選手加油打氣。」

▲體育署副署長洪志昌透露未來還將在新媒體開闢更多新節目，讓國內體育賽事增加能見度。（圖／記者杜奕君攝）