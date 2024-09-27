HBL新創舉！　新學年每隊註冊人數由12人增加至15人

▲HBL新賽季註冊人數從12人增加至15人，光復高中主帥陳定杰提出看法。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／綜合報導

2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽持續熱戰，今日傳來震撼消息，HBL新學年度每隊註冊人數將從12人增為15人，光復高中主帥陳定杰就透露，「這對一些HBL強校影響不大，因為陣容深度比較夠，對於我們，也不用再那麼頭大，有不少球員可能因此報得到名。」

新竹內戰在登峰造極上演，光復高中以71比58擊敗東泰高中，登上高男組預賽B組第1，東泰2連勝吞首敗，但仍為B組第2，兩隊都晉級4強，泰山高中則無緣4強。光復今天登錄12人都有得分，謝昀達14分，陳相榮11分，東泰邱繼揚23分與9籃板。

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光復、東泰、泰山等3隊同為2勝1敗，交手戰績也同為1勝1敗，比較正負分，光復正6，B組第1，東泰正3，B組第2，都晉級4強，泰山負9，B組第3，日本高岡第1，3戰盡墨，B組第4。

新學年度每隊註冊人數將從12人增為15人，但在30日前就要報名，時間很趕，光復總教練陳定杰說，「這對一些HBL強校影響不大，因為陣容深度比較夠，對於我們，也不用再那麼頭大，有不少球員可能因此報得到名。」

泰山高中以108比68輕取來自日本的高岡第一，高一的詹竣丞攻下全場最高的31分，他原為新北國中籃球名校光榮國中的隊長，連續兩年都未能幫助球隊打進預賽，都止於資格賽，詹竣丞一直沒有屬於自己的官方版球衣，不過HBL新學年度即將可以如願，穿上屬於自己的球衣。