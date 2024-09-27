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看著西瓜喊草莓！　永仁黃翊蓁飆17分展菜鳥本色

▲永仁新秀黃翊蓁單場砍下17分，幫助球隊擊敗南山。（圖／登峰造極青年籃球邀請賽提供）

▲永仁新秀黃翊蓁單場砍下17分，幫助球隊擊敗南山。（圖／登峰造極青年籃球邀請賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

來自永仁高中的高一新秀黃翊蓁，今日在2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽面對南山高中之戰，單場猛飆17分表現出色。她透露由於永仁國中部2年級時，有1次「看著西瓜喊草莓」的逗趣行徑，因此有了草莓的綽號。

2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽今日進行預賽最後1天賽程，高女組永仁高中以78比59輕取南山高中，比較相關勝負關係與正負分後，分組第1晉級4強，高男B組狀況類似，光復高中以71比58擊敗東泰高中，登上高男組預賽B組第1。

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永仁昨日被陽明高二許語珊最後12秒籃下放進致勝兩分，以69比71落敗，4強出現危機，不過今天重整旗鼓，拿下關鍵勝利，一姐陳薇涵19分、13籃板、5助攻、3抄截，黃少嫚18分，高一菜鳥黃翊蓁17分。

高女B組預賽，永仁、陽明、南山等，比較交手成績與正負分後，永仁正17，分組第1，陽明負7，分組第2，兩隊晉級4強決賽，南山負10，分組第3，只能與3戰盡墨的普門高中，打5至8名的名次賽。

笑起來很像是藝人方文琳年輕時的黃翊蓁，就讀永仁國中部2年級時，有1次球隊要到會議室開會檢討，她看到擺了一桌的西瓜，就大喊「strawberry」，引起哄堂大笑，之後她才知道原來那是草莓的英文，西瓜的英文是「watermelon」！

自此之後，「西瓜草莓傻傻分不清楚」的黃翊蓁就有了「草莓」的綽號，這也不是沒好處，黃翊蓁笑說：「我就開始很認真的學英文了！」

▲永仁新秀黃翊蓁單場砍下17分，幫助球隊擊敗南山。（圖／登峰造極青年籃球邀請賽提供）

▲登峰造極青年籃球邀請賽今日進行預賽最後一天賽程。（圖／登峰造極青年籃球邀請賽提供）

關鍵字： 黃翊蓁永仁登峰造極籃球賽HBL

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