F1亞洲第一賽車手來了！　角田裕毅在台震撼首秀

▲F1亞洲第一賽車手角田裕毅今日拜訪台中市長盧秀燕。（圖／台中市運動局提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024亞洲唯一、台灣第一的Red Bull Showrun Taichung賽車展演將於明(28)日在台中登場，在F1賽事排名亞洲第一的賽車手角田裕毅已抵台並拜會中市府。市長盧秀燕表示，她代表285萬的市民朋友們特別歡迎角田裕毅，也感謝Red Bull Racing團隊，今年亞洲唯一的展演就在台中，帶領台中走向國際舞台。



盧市長以台中知名的美食珍珠奶茶、香香雞、長崎蛋糕款待籌備團隊。她表示，府將全力支援，讓Oracle Red Bull Racing展現最佳狀態。即將上場的F1賽車RB8已經抵達台中，在市府後的車庫緊鑼密鼓地籌備，賽車點火發出的引擎聲已經讓台中市民興奮不已，聚集在車庫外圍觀，親身感受賽車的魅力，她也被刺激的引擎音浪圈粉。

盧市長據悉角田裕毅除夢想成爲全世界頂尖賽車手，第二個夢想就是開餐廳。她表示，非常歡迎角田裕毅在台中開餐廳，她一定會成爲第一位顧客；期盼不僅透過國際賽車展演，帶領台中走向國際性舞台，同時還要把台中美好的風景、經濟、農業及美食讓全世界看見。

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賽車手角田裕毅感謝盧市長精心挑選的台中美食。他表示，6年前珍珠奶茶進入日本時，他們就爲之瘋狂，只要下課就一定會去買來喝；今日喝到珍奶，彷彿又勾起他國、高中時代的回憶，而現場陣陣炸雞香味也讓他魂不守舍。

長崎蛋糕則是他父親很喜歡的甜點，台日都有長崎蛋糕，代表雙方不僅在各方面都非常友好，在飲食上也高度關聯。他也笑說，參觀展演場地時有看見測速照相器，希望明天表演時，市府不會開他罰單。



運動局表示，市府為歡慶這場台灣史無前例的賽車盛宴，於9月27日起至9月 29日在府前廣場辦理官方市集，現場展售專屬周邊商品與眾多美味餐飲小吃，並設有賽車體驗區，供民眾近距離接觸最酷的F1一級方程式賽車。

9月28日當天更舉辦Showrun Party，提供1300吋戶外大螢幕轉播賽車展演秀，讓市民朋友可以穿著限定賽車潮服一邊享受美食、一邊觀賞刺激的世界一級賽車飆速展演，歡迎市民一起前來同歡。

▲角田裕毅明天將在台中首秀。（圖／台中市運動局提供）