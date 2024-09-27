面對強敵烏茲別克還是輸　U20中華男足苦吞亞洲盃資格賽3連敗

▲U20中華男足3連敗，無緣亞洲盃會內賽。（圖／中華足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

U20中華男足27日持續在主場進行亞洲盃資格賽，此戰對手則是小組內實力最強的烏茲別克，此戰中華隊小將高冠宇在上半場傷停補時強勢進球，也讓烏茲別克在本屆賽事「0失球金身」破功，但烏茲別克整體實力高出一截情況下，最終仍以3比1帶走勝利，也讓中華男足苦吞本屆賽事3連敗。

在前兩戰面對巴林與尼泊爾都吞敗，幾乎確定晉級無望下，此戰中華男足面對分組實力最強的烏茲別克，上半場第24分鐘就遭對手頭槌破網，但上半場傷停補時階段，高冠宇起腳破門，也幫助中華隊追平戰局。

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不過下半場開始後，烏茲別克哈魯拉耶夫(Ravshan Khayrullaev)連續強勢破網，讓烏茲別克以3比1取得領先，最後關頭中華隊雖有攻勢，但都未能拿分，最終就以1比3吞敗，分組3連敗也確定無緣本屆亞洲盃會內賽。

中華隊總教練黃正宗表示，「有機會讓年輕球員碰上西亞球隊是相當好的磨練機會」。對於最後一戰碰頭柬埔寨，他透露，球隊前兩場比賽節奏處理不是太好，今天戰術、節奏都有調整到位，最後一場會盡力將勝利拿下。

踢進中華隊唯一分數的高冠宇則說，「結果雖然不是想要的，但也從比賽學習到很多，感謝教練團的信任，讓自己有更好的戰術發揮。」

下午另一場巴林以4比0戰勝尼泊爾。B組排名依序為烏茲別克、巴林、柬埔寨、尼泊爾、中華台北。週日（29日）將進行最後一天賽程，下午3點烏茲別克出戰巴林，晚間7點柬埔寨對戰地主中華台北，當天也將確定B組戰績排名。

▲U20中華男足本屆首勝仍未出現。（圖／中華足協提供）