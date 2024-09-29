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快訊／數百位鐵粉冒雨力挺　戴資穎見面會感動哭了

▲數百位鐵粉冒雨到場力挺，戴資穎粉絲見面會感動落淚。（圖／記者杜奕君攝）

▲數百位鐵粉冒雨到場力挺，戴資穎粉絲見面會感動落淚。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣羽球天后戴資穎29日與中華電信攜手舉辦「擁『戴』精彩　繼往開來」粉絲見面會，公布32張戴資穎真人照片LINE貼圖供粉絲下載收藏，即便天公不作美下起大雨，但仍有死忠戴粉昨晚23時就到現場排隊，現場數百位粉絲力挺，還錄下溫情喊話影片，也讓小戴忍不住感動落淚，也與粉絲熱情合影互動。

已經進入退休倒數階段情況下，戴資穎近期飽受膝傷困擾，導致各項賽事仍無法以最佳狀態出擊，但這絲毫不減天后高人氣，今日戴資穎粉絲見面會仍吸引數百位死忠粉絲，冒著大雨前來和小戴相見歡。

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主辦單位也特別找來多位死忠鐵粉錄製影片，感謝小戴讓世界看見台灣，也希望戴資穎退役後的生活能夠快樂做自己想做的事。

戴資穎在看完影片後也忍不住激動落淚並感謝表示，「真的很感謝我的粉絲們，把自己辛苦工作賺來的錢，拿來飛到國外看我比賽，因為有你們，讓我在世界各地出賽時，都像是在家比賽。」

今日見面會上，中華電信也發表「感謝愛戴，永續精采」小戴陪你過日常LINE貼圖，集結32張真人賽事(含2024巴黎奧運)及生活照片，結合真人與插畫風格，也收錄小戴經典語錄，供球迷下載收藏。

見面會最後，戴資穎也和所有到場粉絲合照留念，她強調，「因為很感動，所以自己才會哭，平時真的很少有機會，能在這樣的場合和大家見面，即便近期我的狀態不理想，但看到這麼多人在背後支持我，真的非常開心！」

▲數百位鐵粉冒雨到場力挺，戴資穎粉絲見面會感動落淚。（圖／記者杜奕君攝）

▲羽球天后戴資穎帶著全新32款LINE貼圖，與粉絲相見歡。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 戴資穎羽球小戴LINE貼圖

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