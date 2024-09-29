快訊／戴資穎傷勢最新近況曝光！　30日赴長庚進行檢查

▲台灣球后戴資穎明天將赴高雄長庚針對膝傷進行檢查。（圖／badminton photo提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣羽球天后戴資穎29日舉行粉絲見面會，與數百位冒雨前來的死忠粉絲相見歡。近期飽受膝傷困擾的小戴，下一步動向也格外引發外界關注。根據戴資穎的父親戴楠凱透露，「小戴目前在訓練時，膝蓋狀況仍不舒服，明天(30日)會前往高雄長庚進行正式檢查，至於10月份賽程是否出賽，目前仍未定案。」

戴資穎今日上午難得輕鬆，以俐落長髮造型亮麗現身，與中華電信攜手舉辦「擁『戴』精彩 繼往開來」粉絲見面會，和數百位戴粉開心互動，當觀賞粉絲錄製的溫情喊話影片時，小戴也忍不住感動落淚，答謝球迷力挺支持。

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曾蟬聯世界球后長達214周時間，並且在東京奧運羽球女單金牌戰，讓轉播單位締造史無前例破20%收視率的驚人紀錄，戴資穎今日見面會上，也一改「省話」風格，與粉絲開心互動合影。

戴資穎強調，「在即將退役，且自己目前狀態因膝傷不理想的情況下，真的很感謝這麼多球迷在背後支持我，這讓我真的很開心。」

自巴黎奧運開始，就不斷受到膝傷困擾，日前大小賽事也面臨狀態起伏情況，戴資穎目前的膝傷恢復狀態也格外引起球迷關注，對此戴資穎的父親戴楠凱透露，「小戴在明天會前往高雄長庚，針對膝傷進行更進一步檢查，後續參賽狀況還要等檢查結果出爐才能確定。」

▲戴資穎目前後續賽程仍須等膝傷評估後確定。（圖／badminton photo提供）