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台北國際射擊大獎賽圓滿落幕　中華隊勇奪13金6銀4銅

▲台北國際射擊大獎賽圓滿落幕，中華隊勇奪13金6銀4銅。（圖／中華民國射擊協會提供）

▲中華隊蔡育成主項10公尺空氣手槍，第1次在國際賽打25公尺快射手槍。（圖／中華民國射擊協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024年台北國際射擊大獎賽今天（29日）圓滿落幕，壓軸項目男子25公尺快射手槍決賽，日本3名國家隊選手吉岡大、飯村嘉一、岩田泰輝聯手囊括金、銀、銅牌。中華隊蔡育成資格賽排名第4，但決賽一直找不到準星，最後以第5名收場。

這是台灣第1次主辦世界層級的射擊大獎賽，來自10個國家、120名選手經8天激烈競爭，地主中華隊在15個項目拿下13金6銀4銅。今年巴黎奧運銅牌得主李孟遠拿下男子定向飛靶個人與團體金牌。2018年雅加達亞運金牌得主楊昆弼拿下不定向飛靶金牌。3屆奧運國手吳佳穎拿下女子10公尺空氣手槍個人與團體金牌，另25公尺手槍拿下個人銅牌。

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日期 項目 獎牌類型 獎牌數量 獲獎者
9/23 女子10公尺空氣手槍(個人) 金牌 1 吳佳穎
9/23 女子10公尺空氣手槍(團體) 金牌 1 吳佳穎、余艾玟、劉恆妤
9/23 男子10公尺空氣手槍(團體) 銀牌 1 張潞、林暐傑、蔡育成
9/24 10公尺空氣手槍混合 金牌 1 鄭晏晴、張潞
9/24 10公尺空氣步槍混合 金牌 1 宋諭婷、宋佳彥
9/24 男子不定向飛靶(個人) 金牌 1 楊昆弼
9/24 男子不定向飛靶(團體) 銅牌 1 楊昆弼、陳貴鵬、莊浩珺
9/24 女子不定向飛靶(個人) 金牌 1 劉宛渝
9/24 女子不定向飛靶(個人) 銅牌 1 林怡君
9/24 女子不定向飛靶(團體) 銀牌 1 林怡君、劉宛渝、葉美萱
9/25 女子10公尺空氣步槍(個人) 金牌 1 林穎欣
9/25 女子10公尺空氣步槍(個人) 銅牌 1 宋諭婷
9/25 女子10公尺空氣步槍(團體) 銀牌 1 林穎欣、宋諭婷、陳淇
9/25 不定向飛靶混合 金牌 1 楊昆弼、劉宛渝
9/27 女子25公尺手槍(個人) 銀牌 1 田家榛
9/27 女子25公尺手槍(個人) 銅牌 1 吳佳穎
9/28 女子50公尺步槍三姿(個人) 銀牌 1 宋諭婷
9/28 女子定向飛靶(個人) 金牌 1 羅芊雅
9/28 女子定向飛靶(個人) 銀牌 1 宋云嘉
9/28 女子定向飛靶(團體) 金牌 1 羅芊雅、宋云嘉、李亦秦
9/28 男子定向飛靶(個人) 金牌 1 李孟遠
9/28 男子定向飛靶(團體) 金牌 1 李孟遠、邱泓輔、張峯齊

▲台北國際射擊大獎賽圓滿落幕，中華隊勇奪13金6銀4銅。（圖／記者杜奕君製表）

男子25公尺快射手槍與女子25公尺手槍資格賽都打12組，每組同樣打5發，但比賽方式不同。女子只有1個靶，1次射擊1發，7秒準備，3秒出手。男子同時打5個靶，而且必須連續射擊，資格賽時限從8秒、6秒到4秒，至於決賽一律要在4秒內完成。

台灣受到場地與法規限制，專門訓練25公尺快射手槍的選手並不多。蔡育成主項10公尺空氣手槍，練習25公尺快射手槍的機會並不多，平常只能在家裡牆上畫5個靶，再進行意象訓練。第1次在國際賽參加25公尺快射手槍，而且和日本3名國家隊選手同場較勁，蔡育成說，「真的被上了一課。」

蔡育成在高中受到同學影響接觸射擊，當時只是放學後的休閒活動，升上國立體育大學才正式成為選手，只是成績一直不如預期。今年升上大四後，蔡育成已開始認真思考未來之路，雖然很想同時練習空氣手槍與快射手槍，但在現實考量下恐怕不容易，他很無奈的說，「快射手槍1發子彈就要19元，每打1組100元就飛了。」

▲台北國際射擊大獎賽圓滿落幕，中華隊勇奪13金6銀4銅。（圖／中華民國射擊協會提供）

▲日本吉岡大（中）、飯村嘉一（左）與岩田泰輝囊括台北國際射擊大獎賽男子25公尺快射手槍金銀銅牌。（圖／中華民國射擊協會提供）

日本這次派出16名手、步槍國家隊選手，一半以上來自警察或自衛隊。25公尺快射手槍3名選手都是現役警察，訓練場地與經費沒有負擔。38歲東京奧運國手吉岡大在資格賽排在2名隊友之後，但決賽第1組就射出5分滿分（男子每發射9.8分算1分，女子10.2分算1分），並一路領先至金牌戰，最後合計射下30分，以4分差距摘下金牌。

台北大獎賽比賽場地桃園公西靶場獲得外籍選手好評，女子25公尺手槍金牌新加坡鄭琇鴻很羨慕台灣有這麼完善的靶場，未來有能力舉辦世界盃等更高層級的國際大賽。這也是台灣選手與教練的心聲，期待透過舉辦國際賽，帶動國內射擊的風氣。

▲台北國際射擊大獎賽圓滿落幕，中華隊勇奪13金6銀4銅。（圖／中華民國射擊協會提供）

▲日本25公尺快射手槍奧運國手吉岡大，本職是警察。（圖／中華民國射擊協會提供）

關鍵字： 台北國際射擊大獎賽蔡育成

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