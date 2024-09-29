世界青少年射擊錦標賽捷報　台將陳宥均10公尺空氣手槍奪金

▲中華隊陳宥均（中）在世界青少年射擊錦標賽贏得女子10公尺空氣手槍金牌。（圖／中華民國射擊協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北國際射擊大獎賽今天（29日）閉幕之前，遠在太平洋彼岸的中華青少年射擊代表隊同日也傳來捷報，女子陳宥均與男子謝翔宸在秘魯世界青少年射擊錦標賽10公尺空氣手槍資格賽同樣以吊車尾晉級，但決賽表現都超水準，最後分別拿下金牌與銀牌。

陳宥均目前就讀臺北市萬芳高中三年級，這次在資格賽射出571分，已比過去在國內平均水準還高，但仍與4人同分，最後比較「內10環」（10.4分以上），才以第8名成績晉級決賽，隨後決賽再以239.8分射下金牌，不僅比第2名高出3分以上，也刷新國內高中組最佳紀錄。陳宥均未來還要和廖可容參加女子25公尺手槍。

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謝翔宸今年升上臺北市立大學二年級，這次在資格賽射出574分，與另一名選手同分，比較內10環才以第8名晉級決賽，並一路晉級到金牌戰，才以236.2分不敵羅馬尼亞喬爾迪（Luca Joldea）。19歲的喬爾迪的實力在青少年層級（21歲以下）以罕逢敵手，決賽射出243.1高分。

▲中華隊謝翔宸（左）在世界青少年射擊錦標賽贏得男子10公尺空氣手槍銀牌。（圖／中華民國射擊協會提供）