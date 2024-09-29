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李廷威拚橘衫、紅點衫2連霸差一步　黃亭茵奪冠喊退休了

▲李廷威拚橘衫、紅點衫2連霸差一步，黃亭茵奪冠喊退休。（圖／大會提供）

▲李廷威拚橘衫、紅點衫2連霸差一步。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

「96自由車聯賽彰化站」今(29)日於彰化成美文化園展開，效力高士特歐洲職業車隊的旅外好手李廷威今天騎出33分14秒86成績，位居精英組第6名，收穫38分積分，使他的累積積分以234分追上先前領先的葉軒佑，披上橘衫榮譽，另外他已經確定拿下登山王紅點衫，距離雙冠衛冕僅差一站，他直言衛冕是他的最重要目標，而剛在亞錦賽收穫三金的「自由車一姐」黃亭茵此戰再奪單站冠軍，但她卻直呼「困難」，並肯定後輩們的表現，笑說，「可以退休了！」

本站精英組冠軍由前勁大甲高中的許仕儒以33分13秒68拿下，不過大家聚焦的卻是在李廷威、葉軒佑的「橘衫」之爭，今天兩人名次僅差一名，但李廷威以不到1秒的差距領先，拿下38分積分，追平葉軒佑的234分總積分，暫時把橘衫穿走。

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李廷威透露自己狀況不錯，「我去年就是這兩個衣服都拿到，所以我今天的目標很簡單，只需要跟葉軒佑競爭，其他事情跟我沒關係，但在過程當中，我還是以單站為目標，不是只想要贏他而已，我還是盡我所能爭取勝利。」

談到葉軒佑這位競爭對手，李廷威強調，「我很期待後面的學弟能夠戰勝我，我很認可他的實力，我覺得我們兩個是因為這件事情盡全力去爭取，我不會覺得他不應該贏我，不過我下一站還是以單站為目標，會騎得像個男人！」歷經旅外經驗，李廷威指出自己包含知識、態度以及觀念都學到很多，也希望能把旅外學到的經驗帶回來實踐。

▲李廷威拚橘衫、紅點衫2連霸差一步，黃亭茵奪冠喊退休。（圖／大會提供）

另外在6月自主訓練時意外摔車的旅日車手馮俊凱，雖積極復健，僅花三個月時間就已經恢復8成，並希望透過本次比賽以賽代訓，備戰下個月的全國錦標賽，不過他今天雖一度單飛，但體能上仍未達最佳狀態，加上單兵作戰，最終騎出33分15秒72成績，排在菁英組第10名。

剛在亞錦賽斬獲三金的黃亭茵，今天以25分鐘34秒63拿下女子組單站冠軍，她坦言原本以為這一站女子組的報名人數並不算多，強度會比較弱一點，但是實際上場才發現「並沒有」，入選過國手的學妹們都在她後面緊追不捨，讓黃亭茵笑說，「希望她們能夠趕快跟緊腳步，追上我們，好讓我可以退休了。」

取得第四次世錦賽資格的她，因為一些考量，選擇忍痛放棄，接下來會全心備戰10月的全國公路錦標賽以及亞錦賽的國手選拔，至於96聯賽今年賽季的最後一站新竹站，黃亭茵則強調，「新竹是收官戰，一定會到！」

▲李廷威拚橘衫、紅點衫2連霸差一步，黃亭茵奪冠喊退休。（圖／大會提供）

▲自由車一姐黃亭茵奪冠喊退休。（圖／大會提供）
 

關鍵字： 李廷威黃亭茵自由車馮俊凱

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