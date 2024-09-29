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NBA火鍋魔人來台做公益　桑德斯與林信寬盼給孩童希望

▲雲豹桑德斯與林信寬攜手做公益。（圖／台啤雲豹提供）

▲雲豹桑德斯與林信寬攜手做公益。（圖／台啤雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹與復盛公司今（29日）於桃園市大園區睦祥育幼院，舉辦「豹達桃園-復盛夢想號列車計畫」第二站。活動邀請洋將桑德斯（Larry Sanders）、林信寬、電豹女語萱及Jasmine參與，復盛公司北區營業處王政傑處長表示，他們很高興能與大家面對面互動，並期待未來能投入更多資源在社會公益上，全力支持孩子們追逐夢想。

此次活動由王政傑處長擔任列車長，林信寬與首度參與的桑德斯擔任副列車長，電豹女語萱與Jasmine則扮演「最美乘務員」。他們帶領育幼院的孩童們進行趣味繪畫遊戲，活動尾聲，桑德斯分享了自己如何成為NBA球員的經驗，並談到在聯盟中的甘苦，勉勵在場的學員們要相信自己，永不放棄。

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桑德斯首次來台參與公益活動，他表示非常感謝能參與此次活動，並認為這群孩子們的成長背景與他小時候相似。他希望透過這樣的公益活動，用自身的影響力帶給下一代的幼苗無限希望。而林信寬則讚賞孩子們的活力，並勉勵大家說「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功！」

「豹達桃園-復盛夢想號列車計畫」第二站在歡笑中圓滿落幕，接下來復盛公司將與桃園台啤永豐雲豹一同籌劃更多不同形式的公益活動，期待能為孩子們的築夢過程帶來更多力量，並全力落實企業社會責任。

▲雲豹桑德斯與林信寬攜手做公益。（圖／台啤雲豹提供）

▲前NBA火鍋魔人桑德斯與學童相見歡。（圖／台啤雲豹提供）

關鍵字： 桑德斯林信寬電豹女台啤雲豹TPBL台籃

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