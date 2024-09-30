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盼96聯賽發展成永靖嘉年華　結合鄉鎮特色完成「地方創生」

▲96自由車聯賽彰化站期待跟鄉鎮特色更緊密結合，完成地方創生。（圖／96自由車聯賽提供）

▲96自由車聯賽彰化站期待跟鄉鎮特色更緊密結合，完成地方創生。（圖／96自由車聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

「96自由車聯賽彰化站」29日於永靖鄉成美文化園展開，這是本項賽事第四年在彰化永靖鄉舉辦，已成為指標型賽道之一，並由96自転車、頂新和德文教基金會、成美文化園共同主辦，頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊盼能把「96自由車聯賽彰化站」發展成一年一度的「永靖嘉年華」，成美文化園執行長章嘉和也期待能把比賽跟鄉鎮特色更緊密結合，吸引更多青年族群回流，完成「地方創生」！

頂新和德文教基金會自2019年就開始和96自転車合作，成為「96自由車聯賽彰化站」的主辦單位之一，副執行長邱慧珊透露，由於永靖鄉是基金會創辦人的家鄉，所以基金會一直致力把永靖鄉結合產業、教育、社福、環境等各方面改造，讓永靖鄉變得更好，其中的目標就是希望透過運動行銷結合觀光，推廣在地發展，也因此跟96聯賽搭上線。

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▲96自由車聯賽彰化站期待跟鄉鎮特色更緊密結合，完成地方創生。（圖／96自由車聯賽提供）

邱慧珊強調，除了主辦比賽之外，基金會還會在比賽期間號召鄉親總動員，「像是啦啦隊大概就20組、超過600位鄉親，從早上五點多開始沿途都在幫我們的車手加油，就像田中馬一樣，我們會號召很多在地的鄉親來幫忙加油，也讓大家有個凝聚的感覺。」同時也會結合城鎮的店家，推出優惠活動，讓所有來參與比賽的車手、親友，能在比賽結束後留在永靖鄉走走，更認識永靖這個美麗的鄉鎮，頂新和德文教基金會期待未來能與96自転車永續合作，讓「96自由車聯賽彰化站」成為一年一度的「永靖嘉年華」。

為了推廣鄉鎮行銷，頂新和德文教基金也邀請旗下職棒球隊味全龍的人氣啦啦隊成員，「小龍女」的李多慧到永靖鄉騎自行車，同時拍攝宣傳影片，邱慧珊透露，李多慧在騎車途中，在一棵大樹下做了一些很有趣的「互動」，所以村長效法「金城武樹」，把那棵大樹命名為「李多慧樹」，還特別放置李多慧的人形立牌在「李多慧樹」旁，希望吸引「多慧粉」們來永靖鄉朝聖，成為最新的永靖鄉特色。

成美文化園執行長章嘉和則點出，借鑑田中馬拉松，發現舉辦體育賽事能吸引更多人到地方消費、觀光，所以當時就決定與集團中的協力單位96自転車合力舉辦比賽，希望仿造田中馬，吸引更多年輕族群認識彰化永靖鄉。

透過這四年多來的合作，章嘉和透露永靖鄉的熱度確實有顯著提升，在Google Trend關鍵字搜尋量甚至已經開始超越田尾鄉，目前他還在持續想辦法耕耘，「明年會有一個圖書館建好，希望大家可以透過圖書館，更了解永靖的美食、永靖地方的文化，明年度我們正在施工河岸以及飯店，都希望說透過這樣子的建置，讓來這邊旅遊的遊客可以停留的更久，有更多元不同的體驗。」

章嘉和指出，永靖鄉對於植被的「嫁接技術」發展非常成熟，也是地方的最大特色，期盼除了比賽之外，也能透過這樣的特色吸引更多青年回流，提供資源與技術輔導，他強調，未來會持續與96聯賽合作，讓更多地方小農和產業的相關資訊透過比賽周邊攤位曝光，把市集辦得更盛大，同時也能將永靖鄉在地的產業發展相關知識、資源，提供給有興趣的青年族群，完成「地方創生」。

▲96自由車聯賽彰化站期待跟鄉鎮特色更緊密結合，完成地方創生。（圖／96自由車聯賽提供）

關鍵字： 96聯賽自由車

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