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本屆勝場未開張　U20中華男足亞洲盃資格賽最終戰踢平柬埔寨

▲U20中華男足在本屆亞洲盃資格賽以1和3敗作收無緣晉級。（圖／中華足協提供）

▲U20中華男足在本屆亞洲盃資格賽以1和3敗作收無緣晉級。（圖／中華足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

在本屆亞足聯U20亞洲盃資格賽前3戰都吞敗的中華男足，29日在小組賽最終戰面對柬埔寨，希望讓本屆勝場數開胡。上半場中華隊靠著陳冠霖，在禁區內撿漏破門先馳得點。不過柬埔寨很快把握角球機會追平戰局，半場維持1比1平手。下半場柬埔寨攻勢零星，反觀中華隊獲得多次射門機會，無奈都沒能把握，最終雙方1比1握手言和。

下午3點賽事由烏茲別克以5比0戰勝巴林，因此賽前柬埔寨確定位居B組第二，能否晉級還需要跟其他組球隊比較戰績，賽前柬埔寨為-3的淨勝球數，晉級有難度，這場比賽需要全力搶勝，並爭取更多進球數。

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開賽中華隊攻勢猛烈，第10分鐘，林靖哲將球高吊禁區，張斯宇底線頭頂給楊朝景射門，不過被門將Chongmieng Ron擋下。陳冠霖趁亂起左腳破門，幫助中華隊先馳得點，1比0賽會首度取得領先。

後續中華隊獲得多次得分機會，第25分鐘，張斯宇在禁區接球，挑球過掉對手，起左腳射門，可惜角度射偏。第27分鐘，楊朝景成功過人後在禁區外遠射，無奈射太高沒能把握。

連續錯過得分機會，大減中華隊氣勢，而柬埔寨抓準機會，第35分鐘攻到中華隊門前，Phoeuk Thatthai射門一度反彈到張承揚的手，不過裁判並沒有吹哨。隨後柬埔寨把握角球機會，Eav Sovannara接到隊友傳球，以頭錘順利破門，柬埔寨追平戰局。上半場雙方維持1比1平手。

下半場柬埔寨體力明顯下滑，跑動跟不上中華隊節奏，因此中華隊獲得多次射門機會，第55分鐘替補上場的廖倢揚在禁區內接應，將球頂向球門，不過被門將抱住。第68分鐘林靖哲開角球，廖倢揚先是頭槌中柱，接著張承揚補射也沒能破網。

後續雙方攻勢趨緩，中華隊多次攻門機會，總是差臨門一腳，最終雙方1比1戰平，中華隊以1和3敗結束本次資格賽。柬埔寨則需等待其他組賽事，才能確定能否晉級會內賽。

中華隊總教練黃正宗說，「賽前已經有做好準備，也了解對手實力，沒辦法拿到首勝相當可惜。」今天有多次判決對中華隊不利，黃正宗則表示，「吹判也是比賽的一部分，對球員而言是很好的學習機會。」

幫助中華隊破門取得領先的陳冠霖則表示，這次的進球很大的提高的自信，很開心能夠幫助中華隊進球，不過沒能拿下勝利還是覺得有些可惜。

▲U20中華男足在本屆亞洲盃資格賽以1和3敗作收無緣晉級。（圖／中華足協提供）

關鍵字： 中華男足足球中華隊U20U20亞洲盃資格賽柬埔寨

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