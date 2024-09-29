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登峰造極青年籃球錦標賽高中組　南山封王北一女封后

▲南山黃瀚陞、北一女潘陳家珊。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

▲南山在本屆登峰造極青年籃球錦標賽封王。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024興富發登峰造極青年籃球錦標賽高中組今日圓滿落幕，上學年度HBL冠軍都奪冠，南山高中在高男組封王，北一女中在高女組封后，明日休兵一天後，大專組10月1日登場，地點仍在台北體育館。

謝旻耕最後28.3秒壓哨中距離，穩住球隊領先，加上謝昀達大號3分球沒進，南山以65比59擊敗光復高中。

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高男組4強賽採循環賽制，預賽交手成績帶入4強賽，除了東泰高中3戰盡墨，排名第4，南山、松山高中、光復同為2勝1敗，比較交手戰績與正負分，南山以正3奪冠，松山負1第2，光復負2第3。

▲南山黃瀚陞、北一女潘陳家珊。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

▲南山主力射手黃瀚陞。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

光復首節進攻較為正常，16比11領先，第2節南山3分球7投4中，包括黃瀚陞中場壓哨的超大號3分球，反以31比29超前。

南山第3節一度以45比31領先到14分，不過謝昀達單節9分，光復分數沒被拉開，3節打完，47比52落後5分。

最後1分20秒，謝昀達3分打，光復追成58比63，南山有危機，還好最後28.3秒，謝旻耕投進壓哨的長距離2分球，南山保有7分領先，謝昀達最後24.4秒2罰中1，光復落後6分，只要投進3分球還是能奪冠，可惜謝昀達終場前大號3分球沒進，光復飲恨。

南山謝旻耕12分與5籃板、4抄截，黃瀚陞10分、6籃板、10助攻、4抄截。光復謝昀達16分最高，陳立凱13分與9籃板。

▲南山黃瀚陞、北一女潘陳家珊。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

▲北一女中在登峰造極青年籃球錦標賽高中組稱后。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

北一女中在隊長潘陳家珊18分領軍下，以82比71力退強敵永仁高中，5戰全勝拿下登峰造極青年籃球錦標賽高女組冠軍，最近4個比賽都奪冠，總教練駱燕萍說：「真正重心當然還是在HBL，球員心態要改變，要做好被挑戰的準備。」

北一女在高女組4強賽累計3戰全勝封后，淡水商工、永仁、陽明高中等3隊同為1勝2敗，交手戰績相同再比較正負分，淡商正16第2，永仁正7第3，陽明負23第4。

▲南山黃瀚陞、北一女潘陳家珊。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

▲北一女中隊長潘陳家珊此戰砍下18分表現出色。（圖／登峰造極青年籃球錦標賽提供）

關鍵字： 登峰造極青年籃球錦標賽南山北一女謝旻耕黃瀚陞潘陳家珊

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