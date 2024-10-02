蟻人向咖哩大神拜師　艾德華茲：學習柯瑞無球跑位技巧

▲灰狼艾德華茲透露自己向柯瑞學習了無球跑位技巧。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)休賽季幫助美國男籃在巴黎奧運完成金牌5連霸大業，NBA新賽季也將持續率領狼群朝向冠軍目標邁進。艾德華茲也透露，此次登上五環殿堂，與眾多美國頂尖好手同隊，自己也特別從金州勇士「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)身上學到了無球跑位的技巧。

現年23歲的艾德華茲，正一步步朝向聯盟頂尖看板球星目標邁進，在今年拿下巴黎奧運男籃金牌，並和眾多聯盟頂尖球星同隊，也讓這位新世代好手學習到更多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾德華茲在灰狼媒體日上就表示，「這次奧運期間，我從柯瑞身上學習到很多，像是無球跑位的技巧，我們在全場5對5練習時，從柯瑞身上學到了最多。」

上賽季艾德華茲已經能繳出場均25.9分、5.4籃板、5.1助攻、1.3抄截，且整體命中率也來到46.1%，在年度MVP票選排行榜也名列第7位。

新賽季開打前，灰狼與紐約尼克、夏洛特黃蜂完成3方交易，將唐斯(Karl-Anthony Towns)送往尼克，換來明星前鋒藍道(Julius Randle)和射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)外，以及貝茲-迪奧普(Keita Bates-Diop)和2025年前13順位受保護首輪選秀權，希望為艾德華茲增添更多幫手，在西區爭取更好成績。

▲柯瑞是此次美國男籃巴黎奧運奪金功臣。（圖／達志影像／美聯社）