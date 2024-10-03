前中華男籃的阿提諾回來了！　東超首戰猛砍23分14籃板仍吞敗

記者杜奕君／綜合報導

2024-25賽季東亞超級聯賽，2日正式點燃戰火，菲律賓PBA職籃勁旅馬尼拉電器對上澳門黑熊之戰，在可容納多達20000人的SM Mall of Asia Arena體育館盛大開打，此戰最大焦點之一，就是前中華男籃歸化洋將阿提諾(Will Artino)以特例「歸化洋將」方式代表黑熊上陣，全場繳出23分、14籃板、3抄截，但最終黑熊仍以85比97敗北。

現年32歲，身高211公分的阿提諾，在2021年正式取得中華民國籍，並先後出征世界盃亞洲區資格賽、2022亞洲盃，去年瓊斯盃獲選大會最佳5人、也在杭州亞運幫助中華隊保住第4名。

不過今年1月，新竹攻城獅與阿提諾協議提前解除合約，隨後阿提諾在與中華籃協的歸化續約談判同樣觸礁，最終無緣再次為中華隊效力。

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但9月底時，本季將參與東超聯賽的澳門黑熊宣布以聯賽特例方式，引進阿提諾擔任歸化球員，今日東超聯賽新賽季球隊首戰，阿提諾在對上馬尼拉電器也以先發身份上陣，全場出賽全隊次高的37分30秒，16投7中外帶13罰9中，最終砍下23分、14籃板、3抄截、1阻攻，可惜黑熊最終以12分之差敗北。

值得一提的是，由於本季東超聯賽由原本的8隊擴編，增加了大中華區的澳門黑熊以及香港東方，而黑熊也將在預賽和新北國王、琉球黃金帝王、馬尼拉電器以及釜山KCC宙斯盾同組，在10月23日時，阿提諾就將隨隊來台，挑戰擁有林書豪在陣的國王，屆時他也將再度回到熟悉的台灣出賽。

▲阿提諾代表澳門黑熊在東超首戰繳出23分、14籃板。（圖／取自澳門黑熊IG）