體操協會理事長遭爆疑似仲介賣淫　林建佳發聲明駁斥

▲中華民國體操協會理事長林建佳(中)發聲明自清。（圖／取自體操協會Facebook）

記者杜奕君／綜合報導

今年3月上任的中華民國體操協會理事長林建佳，2日遭周刊爆料14年前疑似仲介賣淫事件，以及目前私下開班授課收取費用等爭議，林建佳2日透過協會發表聲明澄清爆料皆為子虛烏有，並強調已經造成本會極大困擾，將保留相關法律追訴權。

有關2日媒體報導，中華民國體操協會（以下稱為本會）、理事長林建佳（以下本人）聯合聲明如下：

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一、 本會理事長在14年前所涉及的爭議和風波，當時都經過檢調單位逐一檢視後，確定獲得不起訴處分，顯示當時爆料皆為子虛烏有。如今在相隔14年後又被有心人士拿出來操作、以訛傳訛，已經造成本會極大困擾，將保留相關法律追訴權。

二、 本人所擔任常務理事的中華民國體操感覺統合協會，長期向社會善心人士募款做為聘請教練之費用，來協助身障學童從事復建運動，實屬無償公益性質，無盈利之情事。然今年6月黃姓新進教練，因個人行為且未告知感統協會，便以協會名義開班授課，並在8月時經人檢舉，感統協會已解除該教練之職務並停止開課，而校方也停止所有相關課後社團。

三、 今年在烏茲別克舉辦的亞洲體操青少年錦標賽，台灣有2名選手因年齡不符規定原本無法出賽的疏失；本會再次強調，一來今年報名年齡規範確實不夠清楚（僅註明Junior），再者這場賽事的遴選和報名，都是前一任團隊任內所發生的事情，體操協會新團隊在今年3月底才經由合法改選後上任，但對疏失仍概括承受，並已於5月7日發過聲明並公告於協會官網，未來將持續上緊發條當選手的後盾。

四、 另外，本人因病並取得醫生證明，需請長期病假，其過程經學校系統依教師請假規則辦理，一切合法，然疾病為個人隱私，實在不應成為攻擊之手段。

五、 本會111年接受體育署年度補助經費3千多萬元，其中選手出國參賽經費約用492萬、舉辦全國賽約331萬、其餘支出約9萬8；扣除上述經費後，其餘當中有555萬用在培育潛力優秀選手身上，2000多萬直接補助黃金計畫的特優選手及亞運培訓隊。

本會經過半年的努力整頓，將前任執行團隊留下的種種問題一一解決，並制定良善內控制度，已逐漸讓財務、選手遴選與賽事舉辦趨於正常，未來將持續依體育署指示，健全協會完善內控，為我國體操人才培育盡力。