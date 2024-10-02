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西蒙斯重回籃網先發主控？　主帥：他狀態看來超好

▲籃網西蒙斯。（圖／CFP）

▲西蒙斯可能在新賽季成為籃網先發主控人選。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

有「休賽季之王」的布魯克林籃網球星西蒙斯(Ben Simmons)日前在媒體日強調自己休賽季狀態調整相當得宜，已經準備迎接2024-25賽季到來。2日籃網新任總教練費南德茲(Jordi Fernandez)受訪時強調，「西蒙斯的狀態很棒，我知道他的組織以及快攻能力，還有在防守端的身材優勢，目前他會和施洛德(Dennis Schroder)競爭先發控衛。」

籃網新賽季在先發控衛挑選上，預料將是西蒙斯與「德國軟豆」施洛德進行角逐，對此，籃網主帥費南德茲表示，「他們兩個都非常出色，也都希望獲得先發機會，這正是我想要的，我希望在隊伍中建立健康的競爭氛圍，然後再作出決定，如果他們兩個都達不到預期，就不會成為先發控衛。」

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談到上季因傷僅出賽15場的西蒙斯時，費南德茲強調，「西蒙斯看起來狀態很好，他和其他隊友一同參與了訓練，沒有任何問題。」

現年28歲的西蒙斯，生涯平均可繳出14.4分、7.8籃板、7.4助攻，不僅是2017-18賽季聯盟年度新人王，還曾3度入選明星賽，1次年度最佳陣容第3隊、兩次年度最佳防守第1隊。

但因為傷勢加上投籃能力差強人意，西蒙斯近幾個賽季聲勢大幅滑落，正值當打之年的他若能重新找回狀態，對籃網整體戰力絕對是極大加分。

▲▼ 「德國軟豆」施洛德（Dennis Schroder）。（圖／CFP）

▲「德國軟豆」施洛德同樣是籃網後場先發控衛的有力競爭者。（圖／CFP）

關鍵字： 西蒙斯籃網施洛德費南德茲Ben Simmons

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