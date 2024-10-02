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羽球世界排名公布　台灣天后戴資穎維持世界第5席位

▲▼台灣球后戴資穎。（圖／badminton photo提供）

▲台灣球后戴資穎目前世界女單排名仍高居第5位。（圖／badminton photo提供）

記者杜奕君／綜合報導

BWF世界羽聯日前公布本周最新世界排名狀況，其中台灣羽球天后近期雖然飽受膝傷困擾，並宣布退出芬蘭及丹麥公開賽，但仍穩住世界女子單打排名第5位。至於「天哥」周天成則維持男單排名第9位。

日前宣布退出芬蘭及丹麥公開賽，持續飽受膝傷問題困擾的戴資穎，本周積分維持87111分，目前仍排在女單世界第5位，至於年終賽積分則是55750分，暫居第12位，爭取年終賽資格仍須步步為營。

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至於女單目前排名世界第1的，仍是南韓球后安洗瑩，至於中國兩位名將陳雨菲、王祉怡則分列第2、第3位，西班牙名將馬琳則暫居第4位。

台灣女將除了戴資穎之外，宋碩芸本周排名下滑1位，來到世界第24名，另外許玟琪、白馭珀同樣下滑1位，分別排名第28及29名。

而上周在超級300系列澳門公開賽勇闖女單4強的邱品蒨，排名則上升4位，來到世界第34名。

至於男子選手方面，周天成維持世界排名第9位，「左手重砲」林俊易也是持平在世界第12位，李佳豪與王子維都分別下滑1名，目前世界男單排名為第24與25位。

▲周天成。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲周天成世界男單排名維持第9位。（圖／資料照）

關鍵字： 戴資穎周天成羽球小戴小天

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