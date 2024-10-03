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遭兒子布朗尼三分神射教訓！　戴維斯爆料：詹皇上身體對抗了

▲▼詹皇之子布朗尼。（圖／VCG）

▲布朗尼在湖人隊內訓練吃掉老爸，讓詹皇急得上身體對抗。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人新賽季一大看點，莫過於天王球星詹姆斯(LeBron James)與大兒子布朗尼(Bronny James)的「父子連線」戲碼。不過紫金軍團的另一位明星大將「一眉」戴維斯(Anthony Davis)卻爆料指出，「今日的隊內練習中，布朗尼用三分球教訓了他老爸，大家都在調侃詹姆斯，而詹皇在下個回合就開始利用身體碾壓對手上籃，競爭意識相當強烈。」

西區豪門湖人為新賽季積極備戰，其中次輪新秀布朗尼是否在新賽季有機會和老爸同場出賽，也成為一大看點。湖人明星長人戴維斯就爆料了球隊訓練時，這對父子檔的競爭對抗狀況。

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「這真的很酷！能在訓練中親眼見證這一切，今天布朗尼在對位詹姆斯時飆進了三分球，大家都在為布朗尼加油，然後詹姆斯只能在下個回合隨便找個人碾壓上籃，然後布朗尼下一球又投進三分球，詹皇接著就開始要求單打了。」戴維斯透露。

戴維斯強調，「就算他們兩人沒有直接對位，競爭意識還是相當強烈，這是我們樂見的，考慮到父子同隊這種歷史性的意義及紀錄，我很榮幸能在此見證歷史。」

▲湖人「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人「詹皇」詹姆斯新賽季將和大兒子布朗尼同隊效力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 詹姆斯布朗尼湖人NBA戴維斯

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