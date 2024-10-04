富邦勇士年度季票8日開賣　最貴「MVP席」1季4萬8台幣

▲富邦勇士新賽季季票將於10月8日正式開賣。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士今年成立滿10週年，每年在行銷面不斷突破與提升，帶給球迷嶄新觀賽體驗，上賽季勇士主場上座率高達82%，連續4年成為PLG聯盟中主場進場人數最高之球隊，2024-25年度季票將在10月8日開賣，今年特別增設季票球迷專屬福利，另還增添販售籃筐後方B區「最佳第六人席」，季票組合內容全面升級，其中以「經典藍球衣」、「深邃藍球衣」兩款新球衣為本季亮點。PLG 10月至12月例行賽單日票將在10月14日販售，號召所有球迷朋友一起進場為勇士應援吶喊！

每年開賣立刻秒殺的「MVP席」，A、B排共販售100席，去年新增且廣受好評的籃框側邊雙人沙發席，本次同樣限量販售6組，讓球迷能夠以最具視覺震撼、尊榮、且舒適的方式體驗球賽氛圍。購買A、B排可獲得BRAVES防潑水隨身電腦包、BRAVES棉外套、BRAVES 深邃藍球衣、勇士官方商品八折優惠等，A排季票售價48000元（總價值52740元），B排售價42000元（總價值46740元）；限量6組的雙人沙發席售價為36000元（總價值38560元），一次需購買兩席，組合內容包含BRAVES防潑水隨身電腦包、BRAVES 經典藍球衣與勇士官方商品八折優惠等。

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新賽季球團全新推出兩款新球衣「經典藍球衣」、「深邃藍球衣」，「經典藍球衣」以藍白配色，展現出簡潔且典雅風格，藍色象徵穩定與信任，白色則代表純淨與希望，期待將勇士們的團隊精神傳遞給球迷，讓球迷們感受到球員在場上對勝利的渴望與追求。

「深邃藍球衣」採用充滿深邃感的藏青色，並融合球隊十周年的特殊標誌，不僅代表著球隊的輝煌歷史，還象徵著球隊在風雨中堅持不懈的精神，更寄託了對未來的期許，期許穿上這款球衣的球員們，能承載著球隊的榮耀與希望，全力以赴在場上書寫新的傳奇。勇士球員們也將在2024-25賽季中穿著這兩款新球衣，想要與球員們穿著同款球衣的球迷們，千萬不要錯過！

歷年來最熱銷的「年度助攻王席」，季票組合內容含有BRAVES 拉鍊休閒帽T、BRAVES 水洗托特包、Hydro flask 隨行杯、KINYO 掛頸扇等，售價10200元（總價值13850元）；而「最佳第六人席」本次售價6000元（總價值7700元），今年特別增設籃筐後方B區座位席，凡購買該區可獲得球星林志傑應援護腕毛巾組、林志傑背號T恤、BRAVES 防潑水側背包等，此區將是球迷們捍衛主場的新選擇！

「最佳第六人席」同樣比照以往販售C區座位，購買此區將贈送BRAVES 防潑水側背包、BRAVES 勇士球員應援毛巾、KINYO 掛頸扇等；另外，去年呼聲最高、銷售數量翻倍的髮香區「FA動次席」，今年組合內容豐富質感再度升級，購買「FA動次席」者，將擁有FUBON ANGELS紀念球、FUBON ANGELS 應援毛巾、KINYO 掛頸扇等，還有機會參加Angels專屬限定活動，售價5400元（總價值7235元）。

新賽季季票開放2023-24季票球迷可於售票第一階段（10月8日晚間18:00至10月9日中午10:00截止）優先保留原位及第二階段（10月9日中午12:00至當日23:59截止）優先換位，第三階段（10月10日中午12:00至10月13日23:59）為季票全面開賣。

勇士主場 PLG例行賽10-12月勇士主場門票將在10月14日開賣，售票分為兩階段，第一階段（10月14日中午12:00至當日23:59截止）保留優先購買權給2024-25勇士季票球迷，第二階段於10月15日中午12:00全面開賣，詳細票務資訊請於臺北富邦勇士官方售票網及富邦勇士售票APP查詢。



