快訊／PLG職籃年度口號「#與我為伍」　開幕戰10月26日登場

▲PLG職籃公布2024-25賽季主視覺及口號「#與我為伍」。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃4日公佈2024-25球季例行賽賽程，開幕戰將於10/26（六）由台北富邦勇士在主場迎戰桃園璞園領航猿，開啟PLG全新第5個球季的新篇章。

由於隊伍數目的改變，PLG 2024-25球季例行賽將調整為48場，4支球隊每隊都有24場例行賽，其中12場會在主場出賽。

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在比賽時間安排上，PLG持續招牌的「Tuesday Basketball」，本季仍會有6場週二賽事，另外新增2場週四賽事，希望持續打造平日看球風潮，而例行賽也預計將進行到2025年4月13日。

在賽程安排上，12月28日、29日勇士將在主場先後迎戰來訪獵鷹及領航猿，在跨年之前的週末假日提前讓球迷朋友感受PLG賽事的熱力。

而在明年農曆春節期間PLG也提前開打，桃園璞園領航猿將於初五02/02在主場面對臺南台鋼獵鷹的踢館，讓球迷在農曆連假的最後看場精采的比賽、調整心情迎接新年的挑戰！

至於各隊的主場及主場開幕戰詳列如下：

台北富邦勇士 – 台北和平籃球館 （10/26主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）

桃園璞園領航猿 – 桃園市立綜合體育館（11/02主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）

台南台鋼獵鷹 – 台南國立成功大學（11/30主場開幕戰 vs 臺北富邦勇士）

高雄鋼鐵人 – 高雄市立高雄高級中學（12/07主場開幕戰 vs 桃園璞園領航猿）

PLG 即將迎來第5個球季，從元年邁出步伐至今，珍惜每一位投入其中的參與者共同築起的舞臺，只要你曾經因為過去的某一個片段而振奮過，邀請各位在下一個章節持續帶著聯盟的信念，號召大家結伴同行 #與我為伍！

在口號視覺設計，從創始以來 PLG 的歷史軌跡透過影像呼應每一個激勵人心的時刻，象徵新的球季持續撰寫新的歷史，我們拭目以待。