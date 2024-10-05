快訊／TPBL歷史性熱身賽首戰　雲豹林信寬就上演超神三分彈絕殺

▲雲豹林信寬在TPBL史上首場季前熱身賽就完成致勝絕殺。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃歷史性熱身賽首戰，5日在台中洲際迷你蛋登場，首戰由桃園永豐雲豹交手台北台新戰神，兵多將廣的戰神一路取得領先，但末節雲豹靠著「蔣公」克羅馬上演飆分秀，全場猛砍40分、8籃板、7助攻，加上「金牌狀元」林信寬致勝絕殺三分彈，雲豹最終就以92比90上演不可思議逆轉勝。

開賽戰神就外線火力全開，牧倫斯、黃聰翰連續3記三分彈命中，取得13比6領先開局。但隨後雲豹也靠丁冠皓連續搶分追平戰局。但戰神本季「選秀狀元」雷蒙恩上場後打出活力，首節雙方都展現高得分效率情況下，戰神以29比26小幅領先。

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次節雲豹持續靠著克羅馬、林信寬領軍追分，丁冠皓也持續展現企圖心，雲豹一度追近來到兩分差距，但戰神靠著「帝王牧」牧倫斯壓哨三分彈，半場以51比45持續領先雲豹。

▲雲豹克羅馬單場狂砍40分，成為逆轉勝頭號功臣。（圖／TPBL職籃提供）

下半場開打後，戰神持續搶分，王律翔快攻得手後將領先重新擴大來到10分，隨後雲豹得分陷入停滯期，戰神狀元郎雷蒙恩更上演一次快攻雙手反扣美技，隨後又助攻陳文宏投進壓哨三分球，3節打完戰神75比61遙遙領先。

末節雲豹追分氣勢再起，一度又追到僅6分落後，但戰神洋將奧利佛連續三分冷箭，一度又回到雙位數領先，不過雲豹「蔣公」克羅馬超猛4分打，隨後桑德斯又在內線搶分，雲豹追到僅兩分差距。

隨後雙方持續拉鋸，終場前1分36秒克羅馬再度三分球命中，追到僅1分差，隨後克羅馬又要到犯規站上罰球線，終場前1分6秒終於幫助雲豹逆轉以89比88領先。

但戰神米勒隨即拿下兩分要回領先，隨後雲豹啟用犯規戰術，但雷蒙恩終場前6.2秒要命兩罰不中，雲豹最後一擊讓「金牌狀元」林信寬完成致勝三分絕殺，雲豹逆轉92比90拿下熱身賽首勝。

▲戰神選秀狀元雷蒙恩首場熱身賽有精彩扣籃美技演出。（圖／TPBL職籃提供）