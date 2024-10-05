贏了！詹皓晴攜手庫德梅托娃　挺進中國公開賽女雙4強

▲詹皓晴攜手庫德梅托娃，挺進中國公開賽女雙4強。（圖／詹皓晴提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台灣女將詹皓晴再度傳來捷報！與俄羅斯女將庫德梅托娃(Eduardovna Kudermetova)攜手在WTA1000等級中國網球公開賽女雙8強戰，交手斯洛伐克米哈利可娃(Tereza Mihalikova)、英國妮柯爾絲(Olivia Nicholls)，以7比6（7比5)、6比3贏得勝利，挺進本屆女雙4強。

詹皓晴與庫德梅托娃先前在斯圖加特女網賽雙打封后，隨後又在美國網球公開賽強勢挺進女雙4強，不過日前首爾女網賽，因為天候因素，讓庫德梅托娃單日女單兩戰後，無力女雙再戰而退賽，該賽事止步4強。

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此次中國公開賽兩人再度合拍，今日對上大會頭號種子米哈利可娃、妮柯爾絲，雙方人馬首盤就拉鋸至搶7大戰，最終以7比6（7比5)拿下首盤。

台俄組合次盤一度以1比3落後，但此時兩人找到節奏連續破發成功，隨後連拿5局上演大逆轉，最終直落二拿下勝利，也收下本屆女雙4強入場券。

接下來詹皓晴與庫德梅托娃將在4強戰交手來自義大利的科恰雷托(Elisabetta Cocciaretto)以及俄羅斯薩姆索諾娃(Liudmila Samsonova)，力拚本屆決賽資格。