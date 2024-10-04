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羽球左手重砲林俊易體驗AR新科技　號召「玩轉健康力」

▲「左手重砲」林俊易體驗身體素養檢測。（圖／大會提供）

▲「左手重砲」林俊易體驗身體素養檢測。（圖／大會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

為迎接 2025 雙北世界壯年運動會，財團法人臺北市會展產業發展基金會將於10月5、6日在花博爭艷館舉辦「2024 寶貝運動會」。此次活動主題為「玩轉健康力，運動更有趣」，不僅推動全民運動風氣，還融合科技、 時尚與運動，為市民提供豐富的體驗，並鼓勵親子運動，促進跨世代的互動與交流。

主辦單位台灣運動文創發展協會特別邀請「台灣羽球左手重炮」之稱的林俊易親臨現場與TFA足球俱樂部的U8小球員一起體驗身體素養檢測及最新科技的AR、VR、XR 科技的跨世代運動互動，透過最新科技的設備結合運動及體適能檢測為運動選手及樂齡長者和孩童的健康把關。

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林俊易首先在體驗了台灣 XR 智能產業發展協會提供的 AR 眼鏡實測之後，再體驗足球環境沈浸式訓練後表示這項科技如果能結合真正的專項訓練內容，對於大賽前的訓練準備一定會有幫助。

▲「左手重砲」林俊易體驗身體素養檢測。（圖／大會提供）

最後在3Ｄ體態分析檢測後結果，檢查出左腿的傷勢則令他嘖嘖稱奇，因為不需透過侵入式及放射性儀器便能在短短幾分鐘內檢查出他全身潛在性的傷勢，他感到相當神奇之外並強烈表達希望母企業土地銀行能添購一台。

台灣運動文創發展協會理事長張武業也在受訪時表示，希望透過運動能力的檢測讓更多運動選手及市民更了解自身的運動能力及合適的運動項目發展，這不但是最新科技也是未來的國際趨勢發展。

因此配合臺北市政府持續推動「運動之都」與「未來之都」的城市願景，率先舉辦「玩轉健康力，運動更有趣」2024 寶貝運動會來做一個暖身，讓市民在體驗未來科技的同時享受運動的樂趣，融合科技與時尚元素，打造多元化的健康生活模式，讓運動成為智慧生活的重要一環。

▲「左手重砲」林俊易體驗身體素養檢測。（圖／大會提供）

關鍵字： 林俊易左手重砲羽球

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