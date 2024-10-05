詹皇休兵！湖人父子連線破局　布朗尼NBA熱身賽首秀狂送3火鍋

▲湖人布朗尼NBA熱身賽首度登場，拿下2分、3阻攻。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25季前熱身賽5日正式展開，在明尼蘇達灰狼交手洛杉磯湖人之戰，此戰詹姆斯(LeBron James)高掛免戰牌，也讓他和兒子布朗尼(Bronny James)父子連線上陣戲碼破局。此戰布朗尼首度熱身賽亮相，全場6投1中貢獻2分、1籃板、1助攻、3阻攻，但灰狼最終仍以124比107大勝。

此戰灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)以及湖人天王球星詹姆斯都未上陣，加上「一眉」戴維斯(Anthony Davis)也掛免戰牌，3位幫助美國男籃在巴黎奧運完成金牌5連霸的好手，賽前也特別相見歡敘舊，此戰也都擔任場邊啦啦隊角色。

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開賽灰狼新同學衛迪文琴佐(Donte DiVincenzo)火力全開，單節4投俱中包含三分球3次出手全進，單節進帳11分，也讓灰狼首節就取得36比23領先。

第2節灰狼一度手握21分大幅領先，詹皇之子布朗尼首度替補上陣，他在防守端隨即有兩次阻攻數據進帳，進攻上也成功送出助攻給八村壘外線取分。湖人在此節尾聲一波17比8猛烈攻勢，不過灰狼依舊穩住領先優勢，半場打完58比49壓制湖人。

下半場開打後，雙方都嘗試讓更多替補球員上場磨練，灰狼也再度回到雙位數領先優勢，但湖人在里夫斯(Austin Reaves)以及新秀柯奈特(Dalton Knecht)攜手合作下，一波15比4反擊，追到僅3分差距，但3節打完灰狼仍以7分穩住領先優勢，最終灰狼在6人得分上雙的優勢火力下，以124比107大勝。

▲剛剛加入灰狼的迪文琴佐，首節就爆砍11分奠定勝果。（圖／路透）