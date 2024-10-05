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NBA熱身賽前進阿布達比　衛冕軍塞爾提克20顆三分球轟垮金塊

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25新賽季即將點燃戰火，季前熱身賽特別前進阿拉伯聯合大公國首都阿布達比開打，推出的對戰戲碼則是上季總冠軍波士頓塞爾提克交手西區強權丹佛金塊。此戰綠衫軍外線火力兇猛，團隊飆進20顆三分球，最終107比103擊敗金塊，收下首場熱身賽勝利。

▲塞爾提克坦圖、普里查德。（圖／路透）

▲衛冕軍塞爾提克坦圖領軍前進阿布達比進行季前熱身賽。（圖／路透）

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此戰由衛冕軍塞爾提克交手2023年總冠軍金塊，上季領軍風光奪下隊史第18冠的雙箭頭坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)，開賽就率隊衝鋒陷陣，後者更有一次精彩切入爆扣美技，不過兩人此戰都僅打20分鐘不到，坦圖拿下12分、6籃板、5助攻，布朗則是8分進帳。

金塊新同學衛斯布魯克(Russell Westbrook)首度上陣，就用三分球揭開序幕，不過此戰綠衫軍贏球最大功臣，則是替補控衛普里查德(Payton Pritchard)，全場他砍下6顆三分球，進帳全隊最高21分，外帶6助攻及4籃板。

在第3節都還一度落後雙位數的綠衫軍，就靠著團隊三分球61投20中的凶猛火力，成功逆轉戰局，最終4分之差擊敗金塊。

至於金塊王牌MVP「小丑」約基奇(Nikola Jokic)在僅打上半場情況下，全場拿下14分、8籃板，而替補上場的衛斯布魯克則展現全能身手，貢獻12分、4籃板、8助攻表現亮眼。

▲塞爾提克坦圖、普里查德。（圖／路透）

▲塞爾提克普里查德此戰飆進6顆三分球進帳21分，成為贏球功臣。（圖／路透）

關鍵字： NBA阿布達比塞爾提克金塊坦圖約基奇衛斯布魯克

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