中華男籃歸化新人選浮現？　雲豹籃板王威廉斯有高度意願

▲雲豹籃板王威廉斯傳出有意歸化效力中華男籃。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃為解決長久以來禁區威力不足狀況，近年來陸續啟用包括戴維斯、阿提諾以及最新的高柏鎧，成為歸化球員人選。隨著近年來台灣出現雙職籃聯盟，洋將人數大幅增加下，近日又傳出台啤雲豹陣中主力「籃板王」威廉斯(Devin Williams)也有歸化意願，雲豹球團營運長顏行書證實此消息，也透露雙方有就此事進行過初步溝通。

雲豹在上賽季勇奪隊史首座T1職籃總冠軍，除了卡森斯、克羅馬兩大外籍戰力外，上賽季榮獲聯盟「年度籃板王」的威廉斯，出色的籃板能力同樣功不可沒。

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身高206公分的威廉斯，上賽季在雲豹例行賽出賽27場，場均18.7分外帶16.6籃板，更曾寫下單場「24分、33籃板」的驚人紀錄。

本季雲豹加入全新7隊規模整合開打的TPBL職籃，威廉斯也再度回鍋，並於日前抵台備戰新賽季，雲豹球團營運長顏行書就透露，「威廉斯也有意願成為歸化球員，為中華男籃效力，先前我們也曾就此事進行討論。」

顏行書表示，「威廉斯無論向心力以及和團隊的配合度都相當不錯，禁區的籃板能力也符合中華隊需求，在外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行連續3年每年須有183日以上合法居留的要求，縮短為連續2年後，威廉斯明年就有機會符合年限要求。」

不過顏行書也強調，「歸化球員相關的合約簽署，還是要以中華籃協為主，球團方面只是和威廉斯溝通，也確認他有意願歸化來為中華隊效力，如果能擴大歸化球員的人才庫，對中華男籃也將是正向加分。」

日前TPBL職籃開季記者會上，也宣佈了關於歸化球員在完成相關歸化程序，取得中華民國籍後，只要在同一支球隊效力滿3年後，聯盟就將認定他為本土球員身份，這對於未來中華男籃尋找適合洋將進行歸化上，也將是一大利多政策。

▲威廉斯是上季T1聯盟年度籃板王。（圖／資料照）