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皇子布朗尼NBA熱身賽首度拿分　詹皇親眼見證「超冷靜」

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人在2024-25賽季熱身賽首戰，台灣時間5日正式登場，在這場面對明尼蘇達灰狼之戰，湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)休兵，因此外界期待的「父子連線」戲碼還得再等等。不過詹皇之子布朗尼首度代表湖人的熱身賽首戰，全場替補出賽16分3秒，拿下2分、1籃板、1助攻、3阻攻，且首次切入得分，詹皇也親眼見證目睹，但模樣是異常冷靜。

從紫金軍團在今年新人選秀會挑中布朗尼開始，外界都在期待何時詹姆斯會和兒子布朗尼同場連線，今天湖人新賽季熱身賽首戰，包括詹姆斯與「一眉」戴維斯(Anthony Davis)都高掛免戰牌。

不過新秀布朗尼則獲得替補出賽，雖然全場進攻端表現平平，僅6投1中拿下2分，但防守端送出3次精彩火鍋，包含一次對手快攻的「追魂鍋」，充分展現選秀前被評價不錯的防守能力。

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在末節剩下56.9秒時，布朗尼抓住機會，一次切入左手上籃，個人NBA首次得分終於開張，不過老爸詹皇並未有太大的慶賀動作，而是冷靜的坐在板凳席，見證兒子的歷史性一刻。

不過在詹姆斯、戴維斯兩大主力都未上陣情況下，湖人此戰可說徹底遭灰狼打趴，上季躍升成為西區頂尖勁旅的灰狼，即便此戰當家球星「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)同樣休兵，但全場6人得分達雙位數的優勢火力下，最終以17分之差痛宰湖人收下勝利。

▲湖人布朗尼。（圖／路透）

▲湖人布朗尼季前熱身賽首戰順利靠切入拿分。（圖／路透）

關鍵字： 湖人布朗尼詹皇詹姆斯灰狼NBA

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