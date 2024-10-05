詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

▲詹皓晴與庫德梅托娃攜手勇闖中國網球公開賽女雙決賽 。（圖／詹皓晴提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣網球好手詹皓晴5日晚間在2024年中國網球公開賽女雙4強戰，攜手俄羅斯庫德梅托娃(Vernoika Kudermetova)，以6比3、6比4擊敗義大利科恰雷托(Elisabetta Cocciaretto)、俄羅斯薩姆索諾娃(Liudmila Samsonova)，詹皓晴組合順利挺進明天的女雙決賽，將連續兩年在此賽事爭冠。

詹皓晴去年在此賽事和墨西哥選手歐爾摩絲(Giuliana Olmos)攜手拿下女雙亞軍，本次與庫德梅托娃的台俄聯軍組合，同樣一路過關斬將，順利挺進4強準決賽。

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今日在4強戰交手科恰雷托、薩姆索諾娃，台俄組合首盤就順利拿下，第2盤更在拉鋸激戰下，關鍵第5局順利破發，在80分鐘的激烈對決後，以直落二強勢取勝。

詹皓晴與庫德梅托娃接下來在決賽將交手巴黎奧運金牌得主義大利組合艾拉妮(Sara Errani)、保莉妮(Jasmine Paolini)。詹皓晴和庫德梅托娃今年4月才在斯圖加特奪冠，本屆美國網球公開賽也勇闖4強，明日將挑戰本季合拍第2冠，這也將是詹皓晴連續兩年在中國網球公開賽挺進女雙決賽舞台。