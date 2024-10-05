夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

▲夢想家新洋將貝奇熱身賽首戰就狂轟37分領勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃季前熱身賽，5日晚間由地主福爾摩沙夢想家迎戰強敵新北中信特攻，夢想家新洋將貝奇(Beau Beech)熱身賽首戰表現亮眼，全場轟下8記三分球進帳37分外帶14籃板，凶猛火力徹底擊潰特攻，最終夢想家就在主場以107比94輕取對手拿下勝利。

原先隸屬不同職籃聯盟的夢想家與特攻，本季在整合投入TPBL職籃後，今日迎來正式季前熱身賽對決。

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此戰首節雙方都展現兇猛火力，以30比30打平，不過第2節特攻團隊攻勢當機，單節僅拿10分，反觀夢想家在貝奇外線手感火燙帶動下，一路取得領先優勢，最終夢想家就以13分之差在主場輕取特攻。

▲特攻施晉堯今日砍下17分扛起球隊半邊天。（圖／TPBL提供）

貝奇全場三分球15投8中，拿下37分外帶14籃板，中華男籃歸化大將高柏鎧17分、8籃板、3抄截、3阻攻，主控林俊吉18分、6助攻。夢想家此戰包括蔣淯安、馬建豪兩名新加盟的戰將，都高掛免戰牌。

特攻方面，以施晉堯拿下17分最高，洋將捷翼(James Eads)16分，魏嘉豪14分、3籃板、5助攻、2抄截，「大房東」曾文鼎則有10分、7籃板、2助攻進帳。

賽後貝奇表示，「在夢想家打球很自在，也很適合我，希望我們可以更團結的朝向總冠軍目標邁進。」

▲夢想家高柏鎧此戰有17分、8籃板、3抄截、3阻攻穩定演出。（圖／TPBL提供）