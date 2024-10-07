改造富邦勇士成鋼鐵防守勁旅　吳永仁預約年度最佳教練

▲富邦勇士本賽季將由執行教練吳永仁負責臨場調度。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃前3季風光完成3連霸，卻在上季意外受挫無法打入季後賽的台北富邦勇士，季外陣容進行大幅翻新換血，甚至原冠軍主帥許晉哲，新賽季也擔任領隊兼總教練，將實際臨場調度兵權交由執行教練吳永仁接手。吳永仁也喊話表示，「新賽季目標就是讓勇士成為防守強悍勁旅，力拚例行賽第1名，也爭取年度最佳教練資格。」

勇士在上季挑戰4連霸失利，最終甚至連季後賽資格都未能取得，休賽季除了補進陳又瑋、張鎮衙等新生代好手，包括球隊4名洋將也全數換新，並由執行教練吳永仁正式接掌球隊調度兵符。

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目前身份為領隊兼總教練的許晉哲表示，「我的位置必須先空出來，吳永仁才能升上來，給他機會才能升上總教練，他跟了我7年，確實他是能接班的人選。」

▲富邦勇士媒體日，執行教練吳永仁(左起)、領隊兼總教練許晉哲、總經理葉宗穎。（圖／記者杜奕君攝）

吳永仁則強調，「感謝球團的認證，讓我可以站到這個位置去調度球隊，球隊整體的攻守方針，希望成為防守很黏、很強悍的隊伍，希望讓球迷、對手能夠清楚感受到我們的防守強悍度。」

許晉哲也掛保證，「確實團隊確實有很大的不同，全新的開始，但仍有原本的內容在，防守端確實比前幾季好很多，希望能打出全新的富邦勇士。」

「階段性目標是希望例行賽能做好調整，拿下例行賽第1名，直接晉級冠軍賽，年度最佳教練也將是我們的囊中物，進入冠軍賽後就做很好的情蒐，拿下這個賽季的冠軍。」吳永仁如此說道。

對於正式執教首季就面臨如此強大挑戰，吳永仁笑著表示，「我做好準備，自己是很喜歡接受挑戰的人，不是把所有事做好就能奪冠，還要天時地利人和，但有沒有做好這些事情，球隊本身會非常清楚，當然會遇到無法掌握的傷病問題，但其餘我們能做到的地方，希望能夠完全掌握。」

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日，全隊完整陣容亮相。（圖／記者杜奕君攝）