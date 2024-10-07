運動雲

>

改造富邦勇士成鋼鐵防守勁旅　吳永仁預約年度最佳教練

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日。（圖／記者杜奕君攝）

▲富邦勇士本賽季將由執行教練吳永仁負責臨場調度。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

PLG職籃前3季風光完成3連霸，卻在上季意外受挫無法打入季後賽的台北富邦勇士，季外陣容進行大幅翻新換血，甚至原冠軍主帥許晉哲，新賽季也擔任領隊兼總教練，將實際臨場調度兵權交由執行教練吳永仁接手。吳永仁也喊話表示，「新賽季目標就是讓勇士成為防守強悍勁旅，力拚例行賽第1名，也爭取年度最佳教練資格。」

勇士在上季挑戰4連霸失利，最終甚至連季後賽資格都未能取得，休賽季除了補進陳又瑋、張鎮衙等新生代好手，包括球隊4名洋將也全數換新，並由執行教練吳永仁正式接掌球隊調度兵符。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前身份為領隊兼總教練的許晉哲表示，「我的位置必須先空出來，吳永仁才能升上來，給他機會才能升上總教練，他跟了我7年，確實他是能接班的人選。」

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日。（圖／記者杜奕君攝）

▲富邦勇士媒體日，執行教練吳永仁(左起)、領隊兼總教練許晉哲、總經理葉宗穎。（圖／記者杜奕君攝）

吳永仁則強調，「感謝球團的認證，讓我可以站到這個位置去調度球隊，球隊整體的攻守方針，希望成為防守很黏、很強悍的隊伍，希望讓球迷、對手能夠清楚感受到我們的防守強悍度。」

許晉哲也掛保證，「確實團隊確實有很大的不同，全新的開始，但仍有原本的內容在，防守端確實比前幾季好很多，希望能打出全新的富邦勇士。」

「階段性目標是希望例行賽能做好調整，拿下例行賽第1名，直接晉級冠軍賽，年度最佳教練也將是我們的囊中物，進入冠軍賽後就做很好的情蒐，拿下這個賽季的冠軍。」吳永仁如此說道。

對於正式執教首季就面臨如此強大挑戰，吳永仁笑著表示，「我做好準備，自己是很喜歡接受挑戰的人，不是把所有事做好就能奪冠，還要天時地利人和，但有沒有做好這些事情，球隊本身會非常清楚，當然會遇到無法掌握的傷病問題，但其餘我們能做到的地方，希望能夠完全掌握。」

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日。（圖／記者杜奕君攝）

▲富邦勇士2024-25賽季媒體日，全隊完整陣容亮相。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 富邦勇士PLG台籃林志傑許晉哲吳永仁莫巴耶

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

野獸是否生涯最後1年不鬆口　林志傑：真的看一場少一場

野獸是否生涯最後1年不鬆口　林志傑：真的看一場少一場

快訊／富邦勇士成軍第10年　年度口號「BE BRAVES」不忘初心揭曉

快訊／富邦勇士成軍第10年　年度口號「BE BRAVES」不忘初心揭曉

NBA「日本希望」河村勇輝　與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技全場嗨翻天

NBA「日本希望」河村勇輝　與灰熊一哥莫蘭特大秀舞技全場嗨翻天

NBA「鞋王」末路？　快艇聲明塔克將不再隨隊

NBA「鞋王」末路？　快艇聲明塔克將不再隨隊

NBA衛冕軍的霸氣！　塞爾提克26分擊潰金塊收阿布達比熱身賽2連勝

NBA衛冕軍的霸氣！　塞爾提克26分擊潰金塊收阿布達比熱身賽2連勝

旅美女將林子涵捷報！　愛普生巡迴賽錦標賽封后取得LPGA參賽權

旅美女將林子涵捷報！　愛普生巡迴賽錦標賽封后取得LPGA參賽權

40歲曾文鼎大秀爆扣　談特攻整合妙喻「像沒有電的時鐘」

40歲曾文鼎大秀爆扣　談特攻整合妙喻「像沒有電的時鐘」

夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

夢想家新洋將貝奇「開箱秀」好威　狂飆37分14籃板痛宰特攻

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

詹皓晴勇闖中國網球公開賽女雙決賽　連兩年賽事爭冠

林信寬「英雄命」飆高難度致勝絕殺　賽後透露出手就有感覺

林信寬「英雄命」飆高難度致勝絕殺　賽後透露出手就有感覺

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

熱門新聞

中信啦啦隊最強練習生「撞臉三上悠亞」　鄉民大讚更漂亮

12強賽中華隊名單出爐！林昱珉、古林睿煬雙王牌領軍

12強中華隊28人名單今下午揭曉　新面孔挑戰國際賽

12強中華隊教練團添新成員　林岳平、高國輝入列

黑馬挑戰強隊！辜仲諒期勉：擊敗平鎮與穀保，不要讓他們太囂張

達比修有好投壓制大谷！教士6轟平紀錄　10比2大勝道奇扳平系列賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信啦啦隊最強練習生「撞臉三上悠亞」　鄉民大讚更漂亮

212強賽中華隊28人陣容出爐！

312強28人今揭曉　新面孔挑戰國際賽

4中華隊教練團加碼林岳平、高國輝

5辜仲諒：擊敗平鎮穀保，別讓他們囂張

最新新聞

1模板李愷諺　吳永盛要變身防守大鎖

2陳子豪劉基鴻遺珠？曾豪駒解釋考量

3戴資穎成史上最年輕「無任所大使」

4改造勇士成防守勁旅　吳永仁拚年度最佳教練

5野獸生涯最終回　林志傑：看一場少一場

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

池恩齊MVP跳舞初體驗　擔心被哥哥吳俊偉笑

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

郭婞淳羨慕周思齊引退賽　想像退役那一天：會大哭

【麟洋配奪金牌】 #李洋 謝謝 #王齊麟 ：大寶貝我下課了！

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366