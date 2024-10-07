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快訊／富邦勇士成軍第10年　年度口號「BE BRAVES」不忘初心揭曉

▲富邦勇士成軍第10年，年度口號「BE BRAVES」揭曉。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士成軍第10年，年度口號「BE BRAVES」揭曉。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／新北報導

即將邁入成軍第10季的PLG職籃傳統勁旅台北富邦勇士，今(7日)舉辦2024-25 賽季季前媒體日，首度公開全新年度主視覺與行銷規劃，全隊穿著新賽季新球衣「經典藍球衣」與「深邃藍球衣」曝光，以Open Practice模式進行團練，備戰新球季。休賽季歷經重重挑戰，無時無刻我們都需要BE BRAVES當個勇士，找回初心、找回勇氣、找回熟悉的勇士！

勇士成軍邁入第10年，這10年間，勇士們曾有過最榮耀的時刻，也歷經了無數低潮，一路走來不論面對著什麼，勇士們始終有著不變的信念，面對挑戰時『勇敢面對』，面對困境時『勇不放棄』，在爭取冠軍的道路上『勇不止息』，無論何時勇士唯一信念 「BE BRAVES」。

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年度主視覺呼應口號「BE BRAVES」，象徵勇氣、團結，以及無畏挑戰的精神，設計採用充滿動感和力量的構圖，展示勇士們在各種拚搏瞬間，傳達對勝利的追求與對場上的熱情。視覺風格上，選用冷色調的藍色作為主要配色，象徵著冷靜、專注與無限的可能性，同時也與球隊主題色相契合，背景中的抽象線條和城市元素則呈現速度感和現代感，代表著勇士與臺北這座城市的連結，閃電是能量的匯集，新加入的夥伴們，將帶來全新的能量。

主視覺中以巨大的「BRAVES」字樣與球員的形象交錯，形成視覺上的衝擊，希望呈現「勇氣」的理念直接傳達給球迷，整體設計強調團結和不斷進取的精神，激勵球隊和球迷們在新賽季中不斷突破自我、勇往直前。

連續兩年拿下PLG年度啦啦隊的Fubon Angels，在今天媒體日中穿著全新制服亮相，本季全新制服以寶石藍色作為服裝主色，並以繽紛粉色點綴上衣，下身搭配百摺裙，希望充滿活力的同時兼具優雅氣質，將年輕、活潑的精神，傳達給球迷朋友！

勇士本季PLG開幕戰將於10月26日點燃戰火，迎戰桃園璞園領航猿， 10月26日、27日打造「富邦投信 BE BRAVES」開幕週，為2024-25賽季例行賽揭開序幕！11月9日、10日、 12日舉辦「浪LIVE 直播 x Fubon Angels Super Power」，為Fubon Angels女孩主題日，期待傳遞女力的態度與精神給球迷們，12月28日、29日延續去年廣受好評的韓國主題週，再次規劃「歐巴～撒拉嘿勇사랑해요」，邀請所有球迷來體驗不同的主場氛圍。

關鍵字： 富邦勇士PLG台籃林志傑許晉哲吳永仁莫巴耶

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